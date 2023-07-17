Dondurma Günü Sur Yapı Marka AVM’de kutlanır
Dünya Dondurma Günü, Sur Yapı Marka AVM’de dondurma şölenine dönüşüyor. Sur Yapı Marka AVM, Algida ile birlikte 16 Temmuz’da workshop alanları kurarak küçük ziyaretçileri mutlu ederken binlerce Twister ikramında bulunacak.
Her yıl temmuz ayının üçüncü pazar günü kutlanan Dünya Dondurma Günü, Sur Yapı Marka AVM’de şölene dönüşüyor. 16 Temmuz Dünya Dondurma Günü’nde Algida ile iş birliği yapan Sur Yapı Marka AVM’de workshop alanları kurulacak. Çocuklara yönelik etkinliklerin yer alacağı workshop alanında 12.00-14.00 saatleri arasında Mutluluk Atölyesi ve 14.00-18.00 saatleri arasında ise 6 seans Max ile İleri Dönüşüm Atölyesi düzenlenecek. Ayrıca Sur Yapı Marka AVM’de kurulacak Algida standında 2 bin 340 adet Twister ziyaretçilere ikram edilecek.