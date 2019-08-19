0553 313 94 23

Donald Trump’tan Çin’e gözdağı! ‘Şiddet devam ederse…’

Çin'in Hong Kong'daki eylemleri ile ilgili açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, şiddetin devam etmesi halinde iki ülke arasında devam eden ticaret görüşmelerinin zarar göreceğini söyledi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:18
Donald Trump’tan Çin’e gözdağı! ‘Şiddet devam ederse…’

Hong Kong'da iki ayı aşkın bir süredir devam eden eylemlerle ilgili açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Çin yönetiminin 'eylemleri Tiananmen'deki gibi bastırması halinde' iki ülke arasında devam eden ticaret görüşmelerinin zarar göreceğini söyledi.

Trump, "Eğer şiddet uygularlarsa, yani başka bir Tiananmen meydanı olayı yaşanırsa anlaşmanın çok zor olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Çin'de 1989 yılının 15 Nisan'ı ve 4 Haziran'ı arasında Tiananmen Meydanı'nda yaşanan olayları şiddet kullanarak bastırmıştı ve yaşanan çatışmalarda aralarında askerler de olmak üzere toplamda 200 ile 300 arasında insanın öldüğü belirtilmişti.

Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesi yasa tasarısı üzerine başlayan eylemler de, tasarının süresiz askıya alınmasına rağmen şiddetlenerek devam ediyor.

Eylemciler, Hong Kong'un Çin yönetiminden ayrılmasını savunurken, Çin Komünist Partisi (ÇKP) yetkilileri ise protestoların 'renkli devrim girişimi' olduğu görüşünde.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:18
  1. ABD Başkanı Donald Trump
  2. Çin
  3. Hong Kong
  4. Çin yönetimi
  5. ticaret
  6. Tiananmen Meydanı
  7. Çin Komünist Partisi (ÇKP)

YORUM YAZ

  • hizipsavarhizipsavar37 dk önce
    sizce kimin parmağı vardır. artık amertikayı eyaletlere bölme zamanı gelmedi mi. birde savaşı amerikaya taşıyın bakalım ne yapacakalar.kendi toprkalarından bu tür ayrımcı hareketlere ne kadar hoş görülüler.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Dolar/TL, 5,58seviyesinden işlem görüyor
  1. Dolar/TL, 5,58seviyesinden işlem..
  2. Ekim öncesi tohum ilaçlayarak geçimini..
  3. Hisarcık’ta halk yerli kavunu tercih..
  4. Suriye sınırına askeri personel..
  5. Gediz’de traktör kazası: 1 ölü
  6. EGO’dan personeline çok yönlü eğitim
  7. Kaş’ta‘Parmakların Dansı ve Sihirli..
  8. İşte oran! Hükümetten memur ve memur..
  9. “Büyük felaketler, basit tedbirlerle..
  10. Meydan ve kavşaklarda restorasyon
  11. Balıkçıların gözü 1 Eylül’de
  12. Bakan Kasapoğlu'ndan milli güreşçilere..
  13. Cinnet getiren Rus genç, ailesini..
  14. Uzunkaya "Balıkçılar Sürekli..
  15. Doğu’da hava sıcaklığı mevsim..
  16. Mamak’ta yüzme havuzuna yoğun talep
  17. Asya borsaları
  18. PKK'lıları belediyeye dolduran..
  19. FETÖ’den aranan şüpheli Elazığ’da..
  20. Ciro endeksleri arttı
  21. Burhaniye’de Hamarat Eller Kermesi..
  22. Silahlı saldırıya uğrayan güvenlik..
  23. Aizanoi Antik Kenti bayramda doldu..
  24. Ankara Büyükşehirden karada ve suda..
  25. Osmaniyeli çift 70 kiloluk bal kabağı..
  26. Toplam ciro yüzde 12,3 arttı
  27. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
  28. Selim-Akpınar yolu sıcak asfalt oluyor
  29. Çölyak hastalığına dikkat
  30. Belediye çalışıyor, Nevşehir kazanıyor
TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!
Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!
İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!
İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!

Günün Karikatürü

18 Ağustos 2019
ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
Milleti sırtına binip millete ihanet ediyorlar! Özel bankalardan milli savunmaya engel
Milleti sırtına binip millete ihanet ediyorlar! Özel bankalardan milli savunmaya engel