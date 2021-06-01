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Dünya Donald Trump'ın danışmanından ülkeyi karıştıran "darbe" açıklaması
Dünya

Donald Trump'ın danışmanından ülkeyi karıştıran "darbe" açıklaması

ABD medyası, Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın bir dönem ulusal güvenlik danışmanı olan Michael Flynn'ın, ABD'de "Myanmar'da yaşanana benzer türden bir darbe yapılmasını" savunduğunu ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-06-01 14:31:00 -
Donald Trump'ın danışmanından ülkeyi karıştıran "darbe" açıklaması

Donald Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn, medyayı yorumlarını çarpıtmakla suçlayarak, ABD'de askeri tarzda bir darbe fikrini desteklediği yönündeki haberleri yalanladı.

Flynn Pazartesi günü kendi Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Amerika'da herhangi bir darbe için hiçbir neden yok ve hiçbir zaman bu tür bir eylem için çağrısında bulunmadım ve tavsiye etmedim" dedi.

Eski Başkan Donald Trump'a sarsılmaz desteğiyle tanınan emekli ABD Ordusu korgenerali, Dallas'ta yakın zamanda düzenlediği bir konferansta yaptığı açıklamaların, medya tarafından kasıtlı olarak yanlış yorumlandığını öne sürdü.

Hafta sonu çekilen ve Pazartesi günü dolaşıma giren kısa videoda, bir destekçinin, "Myanmar'da olanların neden burada yaşanamayacağını bilmek istiyorum" sorusu üzerine Flynn, "Sebep yok, burada olması için" gibi bir yanıt verdi.

Ancak, Flynn soruyu yanıtlarken, kalabalığın yüksek tezahüratları nedeniyle konuşmasının devamı sürekli kesildi ve anlaşılmadı. Görüntüler Flynn'ı askeri darbeyi desteklemekle suçlayan liberal eleştirmenler arasında öfkeli yorumlar birbirini izlerken, Flynn Telegram'da aslında bu fikri reddettiğini söyledi.

Flynn, soruya aslında "Burada (Amerika'da) olması için bir neden yok" dediğini iddia etti. Ancak Flynn'ın açıklamalarının ardından bile, eleştirenler Flynn'ın çarkettiğini söyleyerek suçlamalara devam etti.

Flynn, daha önce Trump'a ulusal güvenlik danışmanı olarak görev yaptı ve daha sonra Rus yetkililerle olan temasları konusunda FBI'a yalan söylemekle suçlandı. Flynn başlangıçta savcılıkla bir savunma anlaşması yaparken, daha sonra FBI tarafından tuzağa düşürüldüğünü iddia ederek geri çekildi. Flynn, geçen yılın kasım ayında Trump tarafından suçlamalar nedeniyle affedildi.

star.com.tr

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