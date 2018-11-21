Domatesini kendin yetiştir

Sebze ve meyve dikmek için mutlaka fide veya tohuma ihtiyacınız yok.

Mesela birgün lezzetini çok güzel bulduğunuz domates aldınız. Kesiyorsunuz bol bol çekirdeği de görülüyor. Büyük ihtimalle doğal bir domates. Eh böyle bir domatesi evinizin balkonunda veya varsa bahçenizde kendiniz yetiştirmek istemez misiniz?



Domates yapraklarına dokunduğunuzda mis gibi bir koku gelir. Böyle bir kokuyla ara sıra hemhâl olmak da böylece mümkün olabilir.

Peşpeşe fotoğrafları sunuyoruz. Fazla söze lüzum bırakmıyor zaten bunlar. Çürümüş domatesler bile işe yarıyor. Onları dahi kullanabilirsiniz.

Malzemeler:

Çürümüş domates,

Saksı,

Toprak,

Hepsi bu kadar!

1- Domatesleri dilim dilim kesin.

2- Domates dilimlerini toprağın üstüne koyun.

3- Dilimlerin üstünü toprakla kapatın.

4- Düzenli bir şekilde sulayın ve 7 ilâ 14 gün bekleyin. Domatesin filizlendiğini göreceksiniz.

5- En fazla büyüyenleri özenle alıp başka bir saksıya dikin. Bu arada filiz ne kadar büyürse o kadar iyi.

İsterseniz diğer bazı sebzeleri de..

Kendi sebze ve meyvenizi yetiştirmek için ille bahçeye ihtiyacınız yok.

Balkonunuzda da olabilir.

Minik arpacık soğanları toprağa ekerek taze soğan yetiştirebilirsiniz. Yetişmesi en kolay sebzelerden biridir. Altı delinmiş yoğurt kabında bile yetişebilir.

Ispanak tohumu ekilerek yetiştirilir. Ispanağı ekerken tırmıkla toprağı düzleştirdikten sonra, tohumları toprağın üzerine serpiştirin yeter.

Taze sarımsak elde etmek için, bir top sarımsağın dişlerini ayırın ve ardından dişleri toprak dolu saksıda, aralıklarla açtığınız deliklere yerleştirin. 10 günde yeşerir.

Potasyum açısından zengin olan marul, tohumlar üst üste gelmeyecek şekilde ekilmelidir ve püskürtme yöntemi ile sulanmalıdır.

Tere, toprak bakımından seçici bir bitki değildir. Yapmanız gereken tohumları ekip püskürtme ile sulamak.