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Ekonomi Domatesin fiyatına bakıp ellerini ovuşturuyorlar! Başkan Erdoğan'a 'acele edin' çağrısı
Ekonomi

Domatesin fiyatına bakıp ellerini ovuşturuyorlar! Başkan Erdoğan'a 'acele edin' çağrısı

Gıda terörünün durdurulması için acele edilmesi gerektiğini belirten yazar Murat Özer; "Tarlada 4 lira olan domatesin, pazarda 30 liraya satılmasının bir izahı var mı? 3,75 TL’ye çiftçinin sattığı sivri biber nasıl olurda İstanbul’un dar gelirli semt pazarlarında 70 TL’ye arz-ı endam eder?" diye sordu.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 12:56:00 -
Domatesin fiyatına bakıp ellerini ovuşturuyorlar! Başkan Erdoğan'a 'acele edin' çağrısı

 YENİ AKİT  ANKARA 

"Türkiye 13,2 milyon ton domates üretimiyle dünyanın en büyük dördüncü üreticisi konumunda" diyen Murat Özer, Diriliş Postası'ndaki köşesinde şunları yazdı:

Fiyat artışında önemli rol oynadığı ifade edilen “domatesin çoğunu ihraç ettiğimiz” söylemi de gerçeği yansıtmıyor. 2021’de yaş ve kuru toplam domates ihracatımız 296 bin ton olarak gerçekleşti. Yani toplam üretimimizin yüzde 3’ü bile değil. Bu satışın Türkiye’ye katkısı ise 730 milyon dolar oldu. Bu rakamlar da gösteriyor ki, domatesin böylesine fahiş fiyatlara satılmasında ne ihracatın fazlalığı ne de üretim miktarının düşüklüğü iddiası gerçekçi değil.

Hal Yasası hemen

Öyleyse domatesi neden bu kadar pahalı yiyoruz? Halin ya da zincir marketlerin kapısından 7,5 liraya giren domatesi tezgâha 30 TL’ye koyanlar kimler?
Artık bir yılan hikâyesine dönen “Hal Yasası” çıkmadan, gıda ürünlerine tarladan sofraya kadar kimlerin müdahale ettiği şeffaf bir şekilde ortaya konulmadan bu sorunun çözülmesi mümkün görünmüyor

Öyle görünüyor ki, Cumhurbaşkanı bu konuyu etraflıca planlamış durumda. Libya’da Rus-Fransız beslemesi Hafter’e diz çöktüren, Suriye’deki terör koridorunu Mehmetçik’in demirden pençesiyle darmadağın eden devletimiz için pazarı yangın yerine çeviren bu açgözlü çeteyle mücadele etmek zor olmamalı. Fakat acele etse iyi olur. Çünkü Karabağ’da mağlup olanlar, Afrin’de bozguna uğrayanlar domatesin fiyatına bakıp ellerini ovuşturuyor.

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