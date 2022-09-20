Domates kabukları nasıl kolay soyulur? İşte cevabı...

Sonbaharın gelmesi ile birlikte kışa hazırlıklar başladı. Birçok evde salça yapımı sezonu çoktan açıldı. Domates kabuklarını kolaylıkla soymanın işte yolları...

Domates ister çiğ ister pişmiş haliyle mutfakların vazgeçilmez lezzetlerinin başında gelir. Yaz aylarında bolluğuyla hemen her yemeğe giren, kahvaltından salatalara kadar her öğünde kullandığımız domateslerin kabuklarını soymak çoğu kez sıkıcı ve yorucu bir uğraş haline dönüşebilir. Çiğ olarak tüketilirken bir çoğumuz kabukları dert etmeyiz. Ancak dürüst olalım yemeklerde domates kabuklarının görüntüsünden hiçbirimiz hoşlanmayız. Hal böyle olunca kabukları soymak bir zarurete dönüşebilir. Peki domates kabukları nasıl kolay soyulur?

Eğer domatesleri kabuklarını soyduktan sonra pişirecekseniz kaynar su yöntemini kullanabilirsiniz. Domateslerin üstlerine artı işareti oluşturacak şekilde ince kesikler atın. Ardından domatesleri kaynak suya atın ve 5-10 saniye içinde bırakın. Ardından kaynar sudan çıkan domatesleri soğuk suya tutun ve kabuklarını soymaya başlayın. Etinden ayrılmış hale gelen domateslerin kabuklarının tamamını tek bir hamleyle çıkarabilirsiniz. Ancak bu yöntemi sadece domatesleri pişirmek için soyuyorsanız kullanın. Sıcak ve soğuk suyla temas domateslerin yumuşamasına ve sularını bırakmasına neden olabilir.

Eğer kabuğunu soyduğunuz domatesleri çiğ olarak tüketecekseniz o zaman kaynar su yöntemini unutun. Bu kez tırtıklı olmayan ancak keskin bir bıçağı domateslerin kabuklarının üzerine sürtün. Domatesin üstünden sapının olduğu yerlere doğru bıçağı kabuğa sürtün. Daha sonra domatesin kabuğuna ince bir çizik atın ve yine bıçak yardımıyla domateslerin kabuğunu soyun. Kaynar su yöntemine kıyasla daha zahmetli ve zaman alıcı bu yöntem domatesleri çiğ tüketecekseniz daha iyi sonuçlar almanıza yardımcı olur.

A, C, K ve B6 vitaminleri bakımından oldukça zengin olan domates, düzenli tüketildiğinde vücudun ihtiyacı olan; folik asit, tiamin, magnezyum, fosfor, bakır ve potasyum gibi besin değerlerini karşılar. Patlıcana ilesindne gelen domatesin anavatanı Güney Amerika da yetiştirilir. Yeşil olarak yetişen ve ekşi bir tadı olan domates, zamanla olgunlaşarak kırmızı ve daha tuzlu bir tat alır. İçerdiği antioksidan sayesinde doğada kansere savaş açabilen en etkili sebzedir. Hastalıklara karşı bağışıklığı güçlendiren domatesi yedi gün boyunca tükettiğinizde kemik kaybı, kanser, şeker hastalığı, böbrek taşı, felç, kalp krizi ve obezite gibi hastalıkların önüne geçer. Çiğ domates pişirilmiş domates göre daha etkilidir. Çünkü asit seviyesi yüksek olduğundan mide şikayetlerine fayda sağlar.