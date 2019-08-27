Dolu yağışı karayolunu beyaza bürüdü Ardahan’da etkili olan dolu yağışı karayolunu beyaza bürüyerek sürücülere zor anlar yaşattı.

Ardahan’da etkili olan dolu yağışı karayolunu beyaza bürüyerek sürücülere zor anlar yaşattı.

Bugün öğle saatlerinde Ardahan - Şavşat karayolunda etkili olan dolu yağışı karayolunu beyaza bürüdü. Dolu sürprizi sürücülere zor anlar yaşatırken, bazı sürücüler “Yazın ortasında kış mevsimini yaşıyoruz” dedi.

Sahra geçidi mevkiinde dolu yağışı sonrası yoldan geçen sürücüler zor anlar yaşarken, yaşadıkları güçlüğü cep telefonlarıyla kaydettiler.

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