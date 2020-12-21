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Ekonomi Dolar/TL, 7,69 seviyelerinden işlem görüyor
Ekonomi

Dolar/TL, 7,69 seviyelerinden işlem görüyor

Yeniakit Publisher
2020-12-21 09:46:13 -
Dolar/TL, 7,69 seviyelerinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 7,6930 seviyesinde işlem görüyor.

Geçen hafta en yüksek 7,9376, en düşük 7,6104 seviyelerini gören dolar/TL, üst üste düşüşünü 6. işlem gününe taşıyarak cuma gününü önceki kapanışın yüzde 1,04 altında 7,6254'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 7,6930'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışın hemen altında 9,3760'tan, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kaybıyla 10,2710'dan satılıyor.

Geçen hafta beklentilerden iyi gelen Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin etkisiyle 1,2277 ile Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gören avro/dolar paritesi, İngiltere'deki mutasyon riski sonrası birçok ülkenin sınırlarını ve uçuşları durdurması ile yüzde 0,6 değer kaybederek 1,2180'e geriledi.

Dolar endeksi şu dakikalarda yüzde 0,6 artışla 90,5 seviyesinde dengelendi. Sterlin/dolar paritesi de yüzde 0,5 azalışla 1,3358'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyon riskine ilişkin haber akışının da piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

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