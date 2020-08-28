Dolar/TL, 7,34 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 7,3370'ten işlem görüyor.

Dün, en düşük 7,3100 en yüksek 7,3818 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 değer kaybıyla 7,3594'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 7,3370'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 8,7290'dan, sterlin/TL de yüzde 0,3 değer kazancıyla 9,7465'ten satılıyor.

Dolar endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 93,1 seviyelerinde seyrediyor. Avro/dolar paritesi ise dün 1,1750-1,1900 bandında dalgalanması sonrası bugün 1,1880 seviyesinde dengelendi.

Analistler, yurt içinde ekonomik güven endeksinin ağustosta bir önceki aya göre yüzde 4,4 artarak 85,9 değerine yükseldiğini belirtti. Yurt dışında ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere açıklanacak yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, Jackson Hole toplantılarında bugün İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşma yapmasının beklendiğini söyledi.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarında para politikası stratejisinde değişikliğe gidildiğini ve bankanın "ortalama" yüzde 2 enflasyonu hedefleyeceğini duyurduğunu ifade etti.

Fed'in yeni enflasyon hedeflemesi ile ilgili tartışma ve analizlerin piyasaların gündemini uzun bir süre daha meşgul edeceğini vurgulayan analistler, Jackson Hole toplantısından gelecek haberler ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu dile getirdi.