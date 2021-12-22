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Ekonomi Doların düşüşü sonrası yüzde 20 indirimi açıkladılar
Ekonomi

Doların düşüşü sonrası yüzde 20 indirimi açıkladılar

Dolar fiyatlarında yaşanan büyük düşüş sonrası gübre fiyatlarında indirime gidildi. İstanbul Gübre Sanayii AŞ. yaklaşık yüzde 20 indirim yaptığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 10:34:00 -
Doların düşüşü sonrası yüzde 20 indirimi açıkladılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamadan sonra döviz kurlarında önemli düşüşler kaydedildi. Dolarda düşüş yüzde 20’lerin üzerine çıktı. Türk lirasının döviz cinsleri karşısında değerlenmesinin ardından İstanbul Gübre Sanayii AŞ. (İGSAŞ) çiftçilerin en önemli girdi kalemi olan gübre fiyatlarında indirime gitti.

Kompoze gübre ürünlerinde indirim yaklaşık yüzde 16,5 olurken ürede yaklaşık yüzde 20 oranında indirim yapıldı. Şirketten yapılan açıklamada; “İGSAŞ olarak Türk çiftçisinin yanında durmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlayan kurla mücadeleye tam destek veriyoruz” ifadelerine yer verildi.

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Yorumlar

ahmet

hükümetten destek alarak büyüyen marketler indirim için neyi bekliyorsunuz...
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hakkı

bana yetki verin vatana ihanet edenleri idam edeyim .stokçu yalancı vatan hainleri idam edilmeli..
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