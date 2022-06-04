Doların çakılacağını bilen Necmettin Batırel tarih verdi: Yoğun miktarda döviz bozdurulacak

Necmettin Batırel Türkiye gazetesindeki köşesinde "Ezer geçeriz!" başlığındaki yazısında Kurban Bayramı’nı işaret ederek dolar kuru nasıl devriliyor görüşünü savundu. Necmettin Batırel, “Kurban Bayramında büyük TL ihtiyacının karşılanması için yoğun miktarda döviz bozdurulacak. Siz görün bakın eylül gelmeden dış ticaret açığı nasıl daralıyor, TL’deki kazanımlar nasıl artıyor, kurlar nasıl devriliyor. Bugün dolarla vedalaşın zira bir daha düştüğünü göremeyeceksiniz, diye ağıt yakanların esamesi okunmayacak…” dedi.

Batırel, ABD ile gerginliğin artarsa TL’nin olumsuz etkilenmesini ortadan kaldırmak için yeni bir enstrümanın devreye alınacağını iddia etti.

Necmettin Batırel, “CHP neden kasımda erken seçime gidelim diye yalvarıyor? Çünkü resmin değişeceğini gördüler, ekonomi sırtındaki kur kamburundan kısa sürede kurtulacak. Batan ülkenin hisse senetleri endeksi 2600 puanı aşarak tarihî zirveye ulaşır mı?” ifadelerini kullandı.

Yazısına şöyle devam etti:



“ABD’nin en büyük bankası JP Morgan bile ekonomik programdan övgü ile söz ederek büyüme hızımızı yükseltti. Şirketlerimiz ne kura ne enflasyona bakıyor, sadece işini yapıyor. Kazançları dudak uçuklatıyor. Hani enflasyon mayısta patlayacaktı? Tam tersi oldu, TÜFE 2,98 arttı. Nisanda tüketici fiyatları %7,25 yükselmişti. Peki bu %4,27’lik azalma nasıl gerçekleşti? Başarılı ekonomik program sayesinde...

Üretimle birlikte istihdam da artıyor, 30 milyon vatandaşımızın işi var... Biz bugüne kadar ne krizler gördük, hepsini erittik. Bunu da ezip geçiyoruz. Yeter ki birlik olup, kenetlenelim, ağızlarından ve kalemlerinden zehir damlayan hainleri dinlemeyelim!..”