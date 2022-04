'Doları olan satsın' diyen altın tahmincisi Mert Başaran uyardı: Paranızı oraya yatırırsanız zarar etmezsiniz

Emlak ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran, parasını dolarda tutanlara çok kritik uyarılarda bulundu.

Youtube kanalı üzerinden konuşan Mert Başaran, dolar yerine altı ve gümüş alınması gerektiğini söyledi.

Başaran yaptığı açıklamada, "5 yıl boyunca dolar sürekli 20 lira olacak deyip dedikleri olduğunda bunu başarı gibi lanse etmek büyük olay değil. Burada önemli olan dolar 20 lira olduğunda sizin almak istediğiniz şey yüzde 100 artacak. Doları 20-25 liraları görmesi başarı olarak gösterilmemeli. Etrafımda o kadar kişi söz konusu haberler sonrası dolara almaya meyilli ki… Doların enflasyon kadar artmadığı her dönem üretimi ve tüketimi bitirir. Doların yavaş yavaş artması gerekir. Bu iktisat politikasıdır. Bu enflasyon oranları ile doların artmaması zarardır. Ben diyorum ki Mayıs’ta tufan olur mu, 25 lira olur mu bilmiyorum. Bu tamamen siyasetin elindedir. Tasarruf olmayan bir ülkeyiz. Herkes her şeyi en markasını kullanan bir ülkeyiz. Her yer jeeplerle dolu. Herkes rezidanslarda oturuyor. Bu ülkenin maalesef her yerinde var. Mayıs ayında 20-25 lira olacak diyemem. Bu haberler tıklanma amaçlı. Dolar yarın 18 lira, 20 lira olduğunda tüketim araçları çok çok daha artacak. Doların artması önemli değil, senin paran eriyecek. Dolar artacak diye dolarda kalmak ABD’ye borç vermektir ve yanlıştır. Dolar yerine altın alabilirsiniz. Gümüş alabilirsiniz. Altın 2070 olan tarihi zirvesine dönebilir. Altın uzun vadede bir güç var. Aynı şekilde gümüş var. Çok ucuz duruyor çünkü" dedi.