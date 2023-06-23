Dolar düşürecek derken sıfır otomobillere dolar zammı! Otomobil alacaklar dikkat
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı sonrası dolarda yükseliş olurken sıfır otomobil piyasası da yeniden etkilendi. Türkiye’de en çok tercih edilen Fiat Doblo dahil 3 markaya zam geldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı sonrası dolar kurunda hareketlilik yaşandı. Politika faizi yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltildi, dolar 24.20 TL'yi geçti. Piyasadaki hareketlilikten dolayı sıfır otomobil fiyatları da olumsuz etkilendi.
4 DEV MARKAYA ZAM
Tgrt'nin derlediği haberde: Doların yönünü yukarı çevirmesi sonrası otomobil fiyatlarına gelen zamlar sosyal medyada paylaşıldı.
Otomobil gazetecisi Emre Özpeynirci, yeni zam oranlarını şöyle sıraladı:
– VW Amarok, Caddy, Caddy Cargo: Yüzde 2
– Nissan Juke, Qashqai, X-Trail: Yüzde 4,1- Isuzu D-Max: Yüzde 11
– Fiat yeni Doblo Cargo: Yüzde 7,2
– Yeni Doblo Combi: Yüzde 8,8
İKİNCİ EL OTOMOBİLLERE DE YANSIYACAK
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Öte yandan sıfır otomobil fiyatlarına gelen zammın ikinci el piyasasına da yansıması bekleniyor. Dolar, tarihinde ilk defa 25 lirayı aşarken, gün içinde 25,48 TL’yi gördü. 27 lirayı aşan Euro da 27,88 TL’ye kadar yükseldi. Dolar saat 07.40 itibarıyla, 25,04; Euro da 27,40 üzerinden işlem görüyor.
Ekonomi
Altında bu beklenmiyordu! Her dediği çıkan Memiş son tahminini yaptı: altını olan bunu yapsın! Dolar düşecek, o rakamı görecek
Dünya
Altın ve kolbat için maalesef yıllardır savaşıyorlar: Ruanda suçlamıştı! Planı tutmadı, bomba haberi verdi