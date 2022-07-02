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Ekonomi Dolardaki köpüğe rağmen! İşte 2002 ve 2022 asgari ücret kıyaslaması
Ekonomi

Dolardaki köpüğe rağmen! İşte 2002 ve 2022 asgari ücret kıyaslaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından asgari ücret zam oranını yaklaşık yüzde 30 artışla 5 bin 500 lira olduğu açıklanırken, AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, 2002 Temmuz ile 2022 Temmuz ayı asgari ücreti kıyasladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 13:27:00 -
Dolardaki köpüğe rağmen! İşte 2002 ve 2022 asgari ücret kıyaslaması

YENİ AKİT ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından asgari ücret zam oranını yaklaşık yüzde 30 artışla 5 bin 500 lira olduğu açıklanırken, AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, 2002 Temmuz ile 2022 Temmuz ayı asgari ücret karşılaştırması yaptı.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç “2002 (Temmuz) Asgari ücret: 163 TL, Dolar: 1.57 TL, Asgari ücret: 103 dolar olurken, 2022 (Temmuz) Asgari ücret: 5500 TL, Dolar: 16.75, Asgari ücret: 328 dolar” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

KA

peki 2002'de 163TL ne alabiliyordu, ve 2022'de 5500TL neler alabiliyor, bunu da kıyaslamış mı bu arkadaş? her hesap işine geldiği gibi...

Mehmet Gunday

20 yıldaki Dolar değer kaybı ne kadar acaba. Yani 2002 de 103USD ile neler alabiliyordun 2022 de 328USD ile neler alabiliyorsun. USDnin de bir enflasyonu var.
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