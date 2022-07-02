Dolardaki köpüğe rağmen! İşte 2002 ve 2022 asgari ücret kıyaslaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından asgari ücret zam oranını yaklaşık yüzde 30 artışla 5 bin 500 lira olduğu açıklanırken, AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, 2002 Temmuz ile 2022 Temmuz ayı asgari ücreti kıyasladı.
YENİ AKİT ANKARA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından asgari ücret zam oranını yaklaşık yüzde 30 artışla 5 bin 500 lira olduğu açıklanırken, AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, 2002 Temmuz ile 2022 Temmuz ayı asgari ücret karşılaştırması yaptı.
Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç “2002 (Temmuz) Asgari ücret: 163 TL, Dolar: 1.57 TL, Asgari ücret: 103 dolar olurken, 2022 (Temmuz) Asgari ücret: 5500 TL, Dolar: 16.75, Asgari ücret: 328 dolar” ifadelerini kullandı.