0553 313 94 23

Dolarda son durum... İnişli çıkışlı başladı

Dolar kuru başta S-400 ve ABD'den gelebilecek olası yaptırımlara yönelik mesajlarla iki yönlü dalgalanmaya devam ediyor. Dün gelen keskin mesajların ardından 5.83 TL'yi gören kur, ABD konsolosluk çalışanının serbest bırakılması ve yaptırımların düşük dozda kalabileceği beklentisiyle 5.76 görüldü. G-20'de Erdoğan - Trump görüşmesi öncesi 26 Haziran günü dolar/TL 5.80 seviyesinden işlem görüyor

26 Haziran 2019 Çarşamba 08:54
Dolarda son durum... İnişli çıkışlı başladı

Dolar/TL seçimlerin geride kalması ve Fed'in gevşeme sinyalleriyle aşağı yönlü trendini sürdürse de dış politikadaki gelişmeler ve jeopolitik risklerin etkisiyle 5.75 - 5.85 arasında iki yönlü dalgalanmayı sürdürüyor.

S-400 ve olası ABD yaptırımlarının fiyatlandığı piyasada önceki gün hükümet yetkililerinin artık teslimatları beklendiklerini açıklaması ve ABD cephesinden gelen cevap dün günün ilk bölümüde öne çıkmıştı.

ABD'nin NATO temsilcisi Kay Bailey Hutchison, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi satın almaktan vazgeçmemesi durumunda, ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının uçuşuna ya da üretimdeki ortaklığına izin veremeyeceğini açıkladı.

Bu gelişmeler sonrası kurda yukarı yönlü hareket görüldü ve dolar/TL 5.83'e geldi ancak öğleden sonra tekrar 5.76'lara inildi. 26 Haziran sabahı kur 5.80 bandında dalgalanıyor. ABD ve İran arasında tırmanan gerilim sonrası petrol fiyatları yükselişe geçti ve 66 doları aştı. Altın ise 1430 dolar üzeri zirvesinden yeniden 1400 dolara çekildi.

Piyasalarda yön belirleyici olarak ABD Türkiye ilişkileri yakından takip edilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın Haziran sonunda G20 zirvesi kapsamında Japonya'da gerçekleştirecekleri görüşme bekleniyor.

Bununla birlikte, Fed'in yıl sonundan önce iki kez faiz indirimi yapabileceği sinyali vermesi ardından başlayan doların zayıflama trendi dün Powell'ın bekleme modunda olduklarını belirtmesi ve bazı Fed yetkililerinin 50 baz puanlık indirim beklentisinden dönmesiyle tek indirim tartışmalarını da gündeme getirdi. Hafta başında 95 puanlara inen dolar endeksi yeniden 96 üzerinde.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 08:54
  1. dolar
  2. ABD
  3. fed
  4. Dolar/TL
  5. dolar kuru
  6. son dakika
  7. S-400
  8. ekonomi son dakika

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PKK’lı teröristlere baskın! Yaşam malzemesi bulundu
    1. PKK’lı teröristlere baskın! Yaşam..
    2. Veterinerden kaçan dana eve daldı
    3. TOKİ'nin İstanbul için kura çekimi bugün
    4. Fatih’te kafasına poşet geçirilerek..
    5. TARSİM: "Bu yıl 81 ilden hasar ihbarı..
    6. Lazer ile diş problemlerine son..
    7. Ballıkayalar Tabiat Parkı doğa..
    8. Kamu hizmeti verecek demir yolu..
    9. Çobanın bulduğu yaralı yaban keçisi..
    10. TİGEM safkan Arap tayı satacak
    11. Hakkari Belediyesinin yaz kursları..
    12. Çatak’ta 2 terörist etkisiz hale..
    13. TSK, FETÖ ile mücadeleyi aralıksız..
    14. Çocuklarda görme problemlerine dikkat
    15. Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    16. Teröristlere götürüleceği..
    17. Kıyafet özgürlüğüne saldırıya dâvâ..
    18. EPDK kurul kararı
    19. Rize’nin gizli kalmış şelaleleri gün..
    20. Döviz kurları
    21. Irak'tan İngiltere'ye kritik çağrı!
    22. Arsiyan yaylasındaki yüzen adalara..
    23. Brent petrolün varili 65,98 dolar
    24. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy:..
    25. Kayserispor eski Onursal Başkanı..
    26. Bu böcek yaşadığı şehre uğur getiriyor
    27. VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle..
    28. Hacılar’da trafikte öncelik yayaların
    29. Balık satışlarında son 25 yılın en..
    30. Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan..
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi