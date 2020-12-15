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Ekonomi Dolar yükseldi mi? 15 Aralık Euro, dolar, sterlin piyasada döviz kurları
Ekonomi

Dolar yükseldi mi? 15 Aralık Euro, dolar, sterlin piyasada döviz kurları

Döviz fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik başladı.. ABD’nin Türkiye’ye yaptırım sürecinde dolar kurundaki güncel veriler döviz piyasasında son durumu gösterdi. Altın fiyatlarını da etkilemesi nedeniyle hem döviz hem de altın piyasasının gözünü çevirdiği doların etkilenip etkilenmeyeceği merak ediliyordu. Peki, Dolar yükseldi mi? 15 Aralık Euro, dolar, sterlin piyasada döviz kurları

Yeniakit Publisher
2020-12-15 16:52:00 -
Dolar yükseldi mi? 15 Aralık Euro, dolar, sterlin piyasada döviz kurları

Uzmanlar, ABD'nin, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı almasının beklentiler doğrultusunda olduğunu, bunun piyasalara etkisinin sınırlı kalmasının beklenebileceğini ifade etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam açıkladığı yeni destekleme paketinin piyasalara pozitif katkı verebileceğini belirten analistler, ABD'de ekonomiyi destekleme paketi, Avrupa'da Brexit görüşmeleri ve Covid-19 aşısına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Dolar ne kadar?

Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 7,83'ün üzerinde; euro/TL 9,52-9,53 aralığında dengeleniyor.

Dün en düşük 7,8283, en yüksek 7,9376 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 7,8532'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 altında 7,8340'tan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 düşüşle 9,5190'dan, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kaybıyla 10,4510'dan satılıyor. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 artışla analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1,2180'i test etti ve 1,2150 seviyesinde dengelendi

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