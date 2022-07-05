Dolar yatırımcılarına böyle seslendi: Doların turşusunu kuracağınız günler çok yakın!

Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, yurt içindeki kripto para hacminin 9 milyar dolar olduğunu belirterek, "Bu çok büyük rakam. Ya bu sanal işlemler tamamen yasaklanmalı, ya da kanuni düzenleme yapılarak kontrol altına alınmalıdır. Kolay para hayaliyle servetlerini batıranlar kurtarılmalıdır." diye yazdı.

"Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girdiğini yazmıştım. Hazmedemediler..." diyen Batırel, yazısını "ABD başta Avrupa ülkeleri tarihlerindeki en büyük ekonomik bunalımını yaşıyor... Ne enerjileri kaldı ne imalatları ne de güvenleri, kıvranıyorlar, varlıkları mum gibi eriyor, küçülüyorlar. Bizimle asla kıyaslanamazlar…

Bayım sana söylüyorum, o topladığın dolarların turşusunu kuracağın günler çok yakın!.." ifadeleriyle noktaladı.