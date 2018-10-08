Dolar piyasanın ilk gününde ne kadar?

Piyasalar için bu hafta en kritik tarih 12 Ekim. ABD ile ilişkilerin bozulmasına neden olan ve halihazırda ev hapsinde tutulan ABD'li Rahip Brunson'ın mahkemesi 12 Ekim'de gerçekleşecek. Öte yandan 4 Kasım'da ABD'nin İran'ın petrol ihracatını sınırlayan yaptırımları devreye girecek.

Kur şu dakikalarda 6.16 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 7.09 civarında seyrediyor.