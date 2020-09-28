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Ekonomi Dolar kurundaki yükseliş devam edecek mi? İslam Memiş yatırımcılara seslendi: Altın ve gümüş için...
Ekonomi

Dolar kurundaki yükseliş devam edecek mi? İslam Memiş yatırımcılara seslendi: Altın ve gümüş için...

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Anadolu Ajansı Finans Analisti İslam Memiş, dolardaki yükselişin sebeplerini anlatarak yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 19:20:00 - 2020-09-28 19:41:37
Dolar kurundaki yükseliş devam edecek mi? İslam Memiş yatırımcılara seslendi: Altın ve gümüş için...

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr

Anadolu Ajansı Finans Analisti İslam Memiş, ekonomideki son gelişmeleri anlattı.

"ABD-Çin, ABD-İran ve Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan gerginlikler piyasaları olumsuz yönde etkiliyor." diyen Memiş, "Bu ortamda döviz kurlarında yaşanacak gerilemeler beklenmemeli. Dolayısıyla hem döviz kurlarında hem de altın ve gümüşte yükselişlerin sürebileceğini göz önünde bulundurmamız gerekir. Özellikle bu süreçte dövizle işi olan vatandaşlarımızın dövizlerini ellerinden kaybetmemeleri gerekir." ifadelerini kullandı.

'Dolar kuru 8 lira seviyesini aşabilir'

Altının gram fiyatındaki yükselişe dikkat çeken Memiş, "Döviz kurlarındaki yükseliş trendi yıl sonuna kadar 8 liranın üzerinde seyredebilir. Dolar kuru yukarı yönde seyrederek güçlü duruşunu devam ettiriyor. Bu durum altına yatırım yapmak isteyenler için bir fırsat oluşturuyor." şeklinde konuştu.

İslam Memiş, sözlerine şöyle devam etti:

"Ermenistan ilre Azrerbaycan arasındaki çatışmalar, Türkiye-Yunanistan gerginliğinin yanı sıra Türkiye-Rusya gerginliğinin yaşanmasına sebep olabilir. Dolar endeksi iki haftadır güçlü duruşunu sürdürüyor. Doların ABD seçimlerine kadar bu güçlü duruşunu koruyacağını tahmin ediyoruz. Yasşanan tüm bu gelişmeler, altın ve gümüş için iyi bir alım fırsatı oluşturuyor."

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