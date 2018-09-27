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Dolar düştü, 6 liranın altında seyrediyor!..

Amerika Merkez Bankası'nın faizi çeyrek puan artırması sonrasında dolar/TL 6,04 civarında işlem görüyor.

27 Eylül 2018 Perşembe 01:13
Dolar düştü, 6 liranın altında seyrediyor!..

Beklendiği gibi politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 2-2.25 aralığına yükselten Fed para politikasını sıkılaştırma planında değişiklik yapmadı. Fed yayımladığı tahminlerde ABD ekonomisinin en az üç yıl daha büyümeyi sürdüreceğini öngördü. Merkez Bankası'nın karar metni "destekleyici" para politikası döneminin de sonuna gelindiğini gösterdi.

Uzmanlar, bugün yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve 2. çeyrek büyüme verileri başta olma üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya temasları yakından izleniyor.

Dolar/TL'de teknik açıdan 6,05'in aşağı yönlü kırılması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini ifade eden uzmanlar, 6,1550 ve 6,2250'nin ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.

Altın son bir ayın en düşüğünde

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 14:37 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,09 düşüşle 231 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 371 lira, Cumhuriyet altını da 1.540 liradan satılıyor.

DOLAR 6'NIN ALTINA DÜŞTÜ

Dolat 6 TL'nin altına düştü.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 01:13
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