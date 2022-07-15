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Ekonomi Dolar çıldırdı! Bomba yorum geldi
Ekonomi

Dolar çıldırdı! Bomba yorum geldi

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin üzerinde 17,4457'den tamamladı. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 17,49 seviyelerinde işlem görüyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-15 11:45:00 -
Dolar çıldırdı! Bomba yorum geldi

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla 17,4900'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 17,5228'den, sterlin/TL yüzde 0,21 primle 20,6810'dan alıcı buluyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) hafta içinde açıklanan enflasyon verilerinin ardından daha da şahinleşeceği ve ülkenin resesyona gireceği endişesi ile dün 109,4'e kadar yükselen dolar endeksi, yeni günde 108,7 seviyesinde bulunuyor.

Analistler ne diyor?

Analistler, enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalan piyasalarda fiyatlamaların zorlaştığını belirterek, yatırımcıların bir süre temkinli hareket edebileceğini dile getirdi.

Avro/dolar paritesinin dün 20 yılın en düşüğü olan 0,9952'ye gerilediğini aktaran analistler, Fed agresif şahin tutumunun doları diğer para birimleri karşısında desteklemeye devam edebileceğini ifade etti.

 

 

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