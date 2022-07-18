Dolar anlık ne kadar? Dolar düştü mü çıktı mı? Euro dolar paritesi son durum ne?

Dolar fiyatları bayram tatilininin sona ermesiyle birlikte daha da merak ediliyor. Tatil sonrası piyasalar açıldı. Küresel piyasalarda dolar değer kazanıyor. Euro/dolar paritesi 2002 yılından bu yana en düşük seviyesini gördü. 20 yıl sonra ilk kez 1 Euro 1 dolara eşitlendi. Dolar, tüm önemli para birimlerinde olduğu gibi euroya karşı da güçlendi. Euro ve dolar 20 yıl sonra eşitlendi. Euro’nun dolar karşısındaki günlük değer kaybı ise yüzde 1.3 oldu.

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününde 17,5 seviyesine doğru yükselişine devam etmekte. Fed’in bu ayki para politikası toplantısında 100 baz puan faiz artışına gideceğine dair beklentilerini yeniden 75 baz puana düşürdüler. Küresel ölçekte yüksek enflasyon nedeniyle dolar kuru da bu verilerden etkilenmekte. Merkez Bankaları enflasyonu düşürmek için bir takım atakları denemekte. Piyasalar özellikle de Fed'in önümüzdeki toplantılarında alacağı faiz kararları oldukça önem arz etmekte. Fed'in faiz artırımını daha da şahinleştireceğine ilişkin beklentiler dolar kurunun yukarı yönlü hareketi sürdürmesine neden olmakta. Peki dolar ne kadar? Dolar kuru anlık ne kadar? Dolar-euro fiyatları ne kadar? Dolar, euroyu geçti mi? İşte güncel döviz fiyatları:

Dolar ne kadar?

Dolar alış fiyatı 17,4240 TL, dolar satış fiyatı 17,4405 TL,

Euro fiyatı

Euro alış fiyatı 17,6694 TL, Euro satış fiyatı 17,6912 TL,

Sterlin ne kadar?

Sterlin alış fiyatı 20,7840 TL, Sterlin alış fiyatı 20,8059 TL.