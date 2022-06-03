Dolar alacaklar dikkat! İslam Memiş az önce duyurdu: Hükümet ilan edecek, dolar düşecek

TÜİK enflasyon rakamları açıklandı. Finans analisti İslam Memiş'ten dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

İslam Memiş İTO İstanbul enflasyon verilerine rağmen TÜİK rakamlarının beklenenden düşük gelmesini şöyle değerlendirdi:

''Beklentinin altında bir veri geldi. Piyasa 2-2,5 puan daha fazla bekliyordu. Artık neye göre hesap yaptığını kurum açıklayacaktır. Güven tartışması kamuoyunda devam ediyor. Görülen şu ki dolar endeksi 101 seviyesindeyken yurt içinde de 16,50 kapısında dolanıyor. Bu güçlü duruş devam ediyor. Petrol fiyatları 120 dolar seviyesine tekrar atak gösterebilir.''

''Ben önümüzdeki birkaç hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni ürünü açıklamasını bekliyorum. Bu ürün muhtemelen enflasyonun üzerinde getiriye tekabül edecek. Bunu açıklamak için TÜİK enflasyon verilerini beklemiş olabilirler. Çünkü öyle bir ürün açıklamalısınız ki gerçek enflasyon rakamlarının üzerinde tam nokta atışı bir getiri olması gerekiyor. Bu getirinin vatandaşı cezbederek dövizden uzaklaştırması ve TL’yi biraz rahatlaması gerekiyor. Ürünle birlikte dolar/TL kuru 16 seviyesinin altına sarkması gerekiyor. Paketin çok geç kalmadan açıklanması gerekiyor. Aksi halde döviz kurunda geri çekilmeler de rafa kalkabilir.''