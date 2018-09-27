Dolar 6 TL’nin altına indi, 7,20 iken alanlar rekor zarar etti!

yeniakit.com.tr Amerikan Merkez Bankası (FED) dün faiz kararını açıkladıktan sonra dolar düşmeye başladı. Türkiye’nin önlem paketleri ve FED’in kararının ardından düşüşe geçen dolar, geçtiğimiz dakikalarda 6 TL’nin altını gördü. Ülkesinin zor zamanlardan geçmesini umursamadan kendi cebini doldurma derdine düşenlerse rekor zarara uğradı.

7,22’Yİ BULMUŞTU

Ağustos ayında dolar, bir ara 7 TL 22 kuruşa kadar yükselmişti. Dolardaki yükselişi memnuniyetle takip edenler, krizi sözde fırsata çevirmeye çalışmış, “Dolar daha da yükselir” düşüncesiyle döviz almaya başlamıştı.

TÜRKİYE’NİN ADIMLARI VE FED KARARI ZARAR ETTİRDİ

Evanjelist ideoloji etrafında hem müttefiklerini hem de kendisini zarar uğratan ABD’nin Türkiye’ye yönelik saldırılarının ardından, ekonomi politikaları güncellendi. Türkiye’nin ekonomi alanında attığı önemli adımlar ve güven veren açıklamalar piyasalara güven verdi.

Ardından dün akşam FED’in faiz kararını açıklaması da doların düşmesine etki etti. Türkiye’nin adımları ve FED’in kararının ardından düşmeye başlayan dolar, geçtiğimiz dakikalarda 6 TL’nin altına indi.

REKOR ZARAR

Doların yükselmesini fırsat bilerek döviz alanlar ciddi kayba uğradı. Türkiye’nin içinden geçtiği zorlu dönem tüm vatandaşları olumsuz etkilerken, dolara yüklenen hainler ciddi zarar etti.