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Dolar 6 TL’nin altına indi, 7,20 iken alanlar rekor zarar etti!

Ekonomide son dönemde yaşanan dalgalanmalar tüm vatandaşları olumsuz etkilerken, ülkesinin bekasını düşünmeden, "daha da yükselecek" mantığıyla dolar alanlar, doların 6 TL'nin altına inmesiyle rekor zarar etti.

27 Eylül 2018 Perşembe 16:14
Dolar 6 TL’nin altına indi, 7,20 iken alanlar rekor zarar etti!

 yeniakit.com.tr  Amerikan Merkez Bankası (FED) dün faiz kararını açıkladıktan sonra dolar düşmeye başladı. Türkiye’nin önlem paketleri ve FED’in kararının ardından düşüşe geçen dolar, geçtiğimiz dakikalarda 6 TL’nin altını gördü. Ülkesinin zor zamanlardan geçmesini umursamadan kendi cebini doldurma derdine düşenlerse rekor zarara uğradı.

7,22’Yİ BULMUŞTU

Ağustos ayında dolar, bir ara 7 TL 22 kuruşa kadar yükselmişti. Dolardaki yükselişi memnuniyetle takip edenler, krizi sözde fırsata çevirmeye çalışmış, “Dolar daha da yükselir” düşüncesiyle döviz almaya başlamıştı.

TÜRKİYE’NİN ADIMLARI VE FED KARARI ZARAR ETTİRDİ

Evanjelist ideoloji etrafında hem müttefiklerini hem de kendisini zarar uğratan ABD’nin Türkiye’ye yönelik saldırılarının ardından, ekonomi politikaları güncellendi. Türkiye’nin ekonomi alanında attığı önemli adımlar ve güven veren açıklamalar piyasalara güven verdi.

Ardından dün akşam FED’in faiz kararını açıklaması da doların düşmesine etki etti. Türkiye’nin adımları ve FED’in kararının ardından düşmeye başlayan dolar, geçtiğimiz dakikalarda 6 TL’nin altına indi.

REKOR ZARAR

Doların yükselmesini fırsat bilerek döviz alanlar ciddi kayba uğradı. Türkiye’nin içinden geçtiği zorlu dönem tüm vatandaşları olumsuz etkilerken, dolara yüklenen hainler ciddi zarar etti.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 16:14
  1. Dolar
  2. Fed

YORUM YAZ

  • fetösavarfetösavar6 dk önce
    7.20,den dolar insanlar var arkadaşlar. isteyen bloglara girip 3 hafta kadar geri gitsinler. kimse almadı diyen arkadaş atış yapmış ama karavan!!! reisle dalga geçen ekşi sözlük güruhu herzamanki gibi yanıldı... tabii ki savaş halinde bir ülkeyiz. çalkantılar olurken uçağı bi oraya bi buraya sallayan yolcuları atan bi pilot yok malesef... bunlar bizim durağan olmayan safralarımız...
  • salih4242 desalih4242 de19 dk önce
    doları alıpta para kazanacam dıyen adı şerefsızdır vatan hayınıdırvetam amarıkan uşagıdır bırılerı alırparayı abd kazanırülkesınıdezarara ugratır ne alırımnede yastık altı yaparım tıçarete baglarımvatan hayınlıgınden başka birşey degıldır
  • delideli29 dk önce
    ... dolar 7 oldu 6oldu parayı arada kim götürdü. herşey ateş pahası olmuş ... domates 6 lira kardeşim. biber 5 lira fasülye 7 lira sen dolar 6 olmuş diyorsun. allah var ...
  • tuğrultuğrul41 dk önce
    Ecnebinin Parasıyla ülke ekonomisine zarar vermeye kalkışanlar da en büyük "Vatan Hainidir ve Kaybetmeye Mahkumdurlar". Vurguncu ve stokçular da aynı katekoridedirler..
  • HasanHasan48 dk önce
    Dolar düştü de ne oldu sanki zamlar geri mi geldi.Ayrıca 6 lira da ne kadar kalacak.
  • ww1 sa önce
    Dolar düşüyor da market düşmüyor her geçen gün yükseliyor
  • Şeref KazanŞeref Kazan1 sa önce
    Kimse dolar almadı ..
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