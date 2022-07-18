'Dolar 35 lira olabilirdi' diyen Necmettin Batırel'den yeni tahmin: Dolar kuru yakında...

Türkiye Gazetesi Yazarı Necmettin Batırel, dolar kurunun yakın zamanda düşeceğini öne sürdü.

Beyaz Tv'de ekranlara gelen Akılda Kalsın programına katılan Necmettin Batırel'den yine çok konuşulacak bir tahmin geldi.

Batırel yaptığı açıklamada, "Doların yükselmesi yüzde 100’ü aşmış. Enflasyon oranında artması lazım normalde. Bir köpük var. Burada vatandaş hükümetin kararlarının arkasında durmalı. Gidip neden dolar alıyorsunuz? Almayın ya. Dolar düşecek. Kesin düşecek. Bu düşüşe bağlı olarak enerji maliyetleri de gerileyecek. Türk lirası değer kazanırsa petrol de gerilerse akaryakıt fiyatları düşer. Devamında enflasyon geriler. Kur Korumalı Mevduat başarı oldu. KKM olmasaydı dolar 30-35 lira olurdu. Ortalık ayağa kalkardı" dedi.