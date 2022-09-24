Dolandırıcıların yeni yöntemi: Kapora dolandırıcılığı!

Gayrimenkul kiralarının artışı ile beraber dolandırıcılarda ev sahibi olmak isteyen ya da kiralamak isteyenleri gözüne kestirdi.

İlan sitelerine kayıt yaptıran dolandırıcılar, siteye sahte ilanları piyasaya göre düşük fiyatlarla ekliyor. Söz konusu ilanlarda da çoğunlukla başka evlere ait fotoğraflar ve bilgiler kullanılıyor. İlana kanan vatandaşlar ise numarayı arayarak, söz konusu ev ile ilgili bilgi alıyor. Bu sırada dolandırıcı, başka alıcıların da evle ilgilendiğini söyleyerek, bir miktar kapora karşılığında ilanı yayından kaldırabileceğini söylüyor.

Kaporayı alan dolandırıcı ortadan ilanı kaldırarak sırra kadem basıyor.

Hukukçu Hakan Çapkın, konuyla İLKHA muhabirine konuştu.

"Emlak sektöründeki talep fazlalığı dolandırıcılar için yeni bir saha oluşturmaktadır"

Hukuk literatürüne 'kapora dolandırıcılığı' adıyla yeni bir yöntem girdiğini belirten Çapkın, "Son zamanlarda gayrimenkul satışında ve kiralanmasında ciddi bir artış var. Talep çok fazla, arz talebe göre daha fazla olduğu için fiyatlarda çok ciddi bir yükselme var. Bu durum nedeniyle özellikle vatandaşlarımız satın alma ve kiralama anlamında ev bulmakta sıkıntı çekmektedir bu durumda emlak piyasasında fiyatların yükselmesine sebep olmaktadır. Bu durumda dolandırıcılar için yeni bir saha oluşturmaktadır. Örneğin; bir muhitte emlak kiraları 10 bin lira iken emlak sitelerinde bir anda bakıyorsunuz ki fiyatlar 5-6 bin lira civarında görebiliyorsunuz. Bu durum vatandaşlar tarafından cazip, iştah kabartıcı bir hale gelebiliyor. Fiyatlar daha düşük ya da yarı fiyatlarla karşılaşıldığında heyecan duyuluyor. Arz az olduğu için yığılma oluyor. Bu durumda dolandırıcıların iştahını kabartıyor." dedi.

Hukukçu Hakan Çapkın

"Bir daireyi 100 farklı kişiye kiralamak için kapora alan dolandırıcılar var"

Dolandırıcıların çok tecrübeli olduğuna ve dolandırıcılık faaliyetini defalarca gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Çapkın, "Evlenmek üzere olan biri kiralık bir ev bakma gereği hissediyor, acelesi var ve piyasada da ev yok. Bu durumda ilanda fiyatı gayet düzgün olan bir ev görüp arıyor, telefonda konuştuğu kişinin tavrı genelde; 'burayı sıkıştığım için veriyorum, çok darlandım, paraya çok ihtiyacım var ve şu anda birçok kişi talep ediyor, bu kadar beklemiyordum çok kişi arıyor' şeklinde oluyor. Karşıdaki kişi sizi bir anlamda paniğe sevk ediyor, kiralık ev elden gidecekmiş gibi bir duruma sokuyor. Siz de bir an önce kiralama gereği hissediyorsunuz. Bunun için de ön şart olarak kapora ortaya atıyor, 'bunu size opsiyonlayabilirim ama şu kadar bir fiyat vermelisiniz' diyor. Kiralayacak kişinin eli kolu bağlı çünkü kiralayabileceği yer sayısı az ve bulunabilecek fiyatın çok altında bir yer bulmuş, heyecanlanıyor. Bu durum babacan tavırlarla, bir bağlantı kurma yoluyla da olabiliyor. Vatandaş bu panik halinde hemen kaporayı yatırma gereği hissediyor. Bir daireyi 100 farklı kişiye kiralamak için kapora alan dolandırıcıları görebiliyorsunuz, bunlarla ilgili haber olarak çok sık karşılaşmaya başladık." şeklinde konuştu.

"Almak ya da kiralamak istediğiniz gayrimenkulü fiziken mutlaka görmeniz gerekir"

Gayrimenkul kiralanması veya satın alınması sırasında işi aceleye getirmemek gerektiğinin altını çizen Çapkın, "Mümkün olduğu kadar yetki belgesi olan bir emlakçıdan, gayrimenkul danışmanından ev almak ya da kiralamak gerekir. Yetki belgesini internetten rahatlıkla sorgulayabilirsiniz. İlanı verene baktığınız zaman o kişiyi sorgulayabilirsiniz. Yetki belgesi mutlaka olmak zorundadır. Almak ya da kiralamak istediğiniz gayrimenkulü fiziken mutlaka görmeniz gerekir. İnternet üzerinden hemen gördüm ve aldım gibi bir durum oluşmaması lazım, mutlaka yeri görmeniz gerekir. Emlakçının ofisini yerinde görmeniz gerekir. Dolandırılan vatandaşlarımız bazen ufak bir meblağdır diyerek uğraşmak istemiyor. Bir yerlere giderek şikâyette bulunmak istemiyor 'aman uğraşmayayım' diyebiliyorlar. Vatandaşlarımızın bu tür durumlarda mutlaka savcılığa müracaat etmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı. (İLKHA)