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Kadın - Aile Dolamber Böreği nasıl yapılır? Dolamber Böreği tarifi ve malzemeleri
Kadın - Aile

Dolamber Böreği nasıl yapılır? Dolamber Böreği tarifi ve malzemeleri

Çayın yanına ne yapsam diyenlere Kütahya yöresine ait nefis bir börek tarifi veriyoruz. Şimdiden afiyet olsun.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 21:40:00 - 2021-10-28 22:48:43
Dolamber Böreği nasıl yapılır? Dolamber Böreği tarifi ve malzemeleri

Çayın yanına ne yapsam diyenlere Kütahya yöresine ait nefis bir börek tarifi veriyoruz. Şimdiden afiyet olsun.

Dolamber Böreği Malzemeleri

  • 4 orta boy patates,
  • 2 baş kuru soğan,
  • 1 tutam karabiber,
  • maydanoz,
  • 1 tutam kırmızı biber,
  • tuz,
  • 4 su bardağı un
  • ½ paket margarin,
  • yeterli miktarda su

Yapılışı

Un ve tuzu normal yumuşaklıkta yoğrulur ve yarım saat dinlendirilir. Ufak bezeler halinde ayrılarak oklavayla ince açılır. Margarinle sıvı yağ karıştırılıp açılan hamur yağlanır ve patatesli harç serpilir. Yuvarlayıp dolandırılarak tepsiye döşenir. 220 derece fırında pişirilir. Patatesler kaynamış olarak hazırlayın. İçine kıyılmış maydanoz ve karabiber ekleyin. Sıcak olarak servis yapabilirsiniz.

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