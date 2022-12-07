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Aktüel Doktoru darbettikleri ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı
Aktüel

Doktoru darbettikleri ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı

Trabzon'da, acil serviste görevli doktor ve sekreteri darbettikleri ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 18:27:00 -
Doktoru darbettikleri ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı

Trabzon'da, acil serviste görevli doktor ve sekreteri darbettikleri ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Fatih Devlet Hastanesi acil servisinde görevli doktor A.K'nin, tedavisinin ardından serum takılması için müşahede alanına yönlendirdiği hasta ve yakınları ile sekreter G.B. arasında sözlü tartışma yaşadı.

Tartışmanın büyümesi üzerine hasta ve yakınları ile doktor A.K. ve sekreter G.B. arasında arbede yaşandı. Doktor A.K. başından darbedildi.

"Beyaz kod" verilmesi üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, gözaltına aldıkları 2 hasta yakınını emniyete götürdü.

Hastaneye gelerek doktor A.K'nin durumuna ilişkin bilgi alan İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, AA muhabirine, olayı kınadıklarını söyledi. Olayın takipçisi olacaklarını belirten Usta, şöyle devam etti:

"Hekimimiz hastayla ilgilendikten sonra serum tedavisi için müşahede alanına yönlendiriyor. Sekreterimiz de biraz beklemelerini, evrakları alarak gitmeleri gerektiğini söylüyor. O da 'Niye bağırıyorsun?' diyerek saldırıya geçiyor. Özellikle doktorumuza. Ortada herhangi bir olay yok. Biz kaynaklı herhangi bir sorun yok. Maalesef muhatap olan biz oluyoruz."

Usta, hastanede günde 800-900 kişiye bakıldığını ifade ederek, "Böyle olaylar hem motivasyonu ortadan kaldırıyor hem güveni yok ediyor. Şu anki tabloda özellikle bu iki arkadaşımız, sekreterimiz ve hekimimiz psikolojik olarak yıpranmış durumda. Aynı zamanda hekimimize de darp oluşmuş durumda. Başında bir açılma ve şişkinlik var. Onunla ilgili de henüz yaşamsal anlamda bir sıkıntısı olmamakla birlikte biraz gözlem altında durması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Fatih Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Ulusal da bu tür olayların tekrarlamaması için ellerinden geleni yaptıklarını ama yine de bu tür olaylarla karşılaştıklarını kaydederek "Biz hastalarımızın iyiliği için uğraşırken en çalışkan sekreterimiz, en çalışkan doktorumuzun böyle bir olayla karşılaşmasını şiddetle kınıyoruz." dedi.

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