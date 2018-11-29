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Doktorlarla ilgili flaş açıklama! 'Vicdanını kaybetmiş, paraya meftun olmuşlar'

Onkolog Dr. Yavuz Dizdar yeni kitabı 'Vicdan Hayat Kurtarır'a özel açıklamalar yaptı. Kitapta sistemin çıkmazlarına yer verdiğini ve tıbbı ciddi şekilde eleştirdiğini söyleyen Dizdar, "Doktorlar aşırı derecede paraya meftun olmuşlar, bağlanmışlar. Önemli bölümü vicdanını kaybetmiş, bir kısmı daha imkan bulursa kaybedecek" dedi.

29 Kasım 2018 Perşembe 11:37

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Onkolog Dr. Yavuz Dizdar, yeni kitabını anlattığı toplantıda çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"Hasta olursanız da tıbba çok fazla güvenmeyin"

Dizdar, "Hasta olmayın ama hasta olursanız da tıbba çok fazla güvenmeyin. Doktorlar aşırı derecede paraya meftun olmuşlar, bağlanmışlar. Kitapta tıbba ciddi eleştiri var ve bir zahmet üstlerine alınsınlar. İsim verilmese de birlikte çalıştığımız meslektaşlarımız var. Ama alınmaları lazım çünkü bu iş ticarete çevrildiği vakit tıbbın geleceğini bekleyemeyiz. Bu çocukları nasıl eğiteceğiz. Doktor saat 11 veya 12'de işten çıkarak hatta bazen hiç gelmeksizin piyasada olmak istiyor. Mesleğin esaslarını çocuklar kimden öğrenecek?" diye konuştu.

"Doktorlara vicdanlarını bir daha hatırlatmak gerekiyor"

Doktorların büyük çoğunluğu olmasa bile önemli bölümünün vicdanını kaybettiğini söyleyen Dr. Dizdar, "Bir kısmı daha imkan bulursa kaybedecek, kesinlikle göz ardı edebilirler. 1900'lü yılların başında İstanbul'a gelen yabancı bir doktor Beyoğlu'nda muayene açtığında haftada 1 gün ücretsiz hasta bakıyordu. Ben burada kendi meslektaşlarıma haftada 1 gün hastaya ücretsiz bakmayı kabul ettiremedim. Ameliyat değil, alt tarafı muayeneden bahsediyoruz. Tıp kendi misyonundan bu kadar sapmış ve ticarete dönüşmüşse eğer doktorlara vicdanlarını bir daha hatırlatmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Tıp değil teknoloji gelişmiş"

Hasta ve hasta adaylarına uyarılarda bulunan Dr. Dizdar, "Bizim sektörün temsilcileri 80 yıldır yatmış, teknoloji gelişmiş. Gelişen teknoloji, tıp değil. Bunu hasta ve hasta adayları çok iyi bilsin. Yeni birkaç ilaç ama bol miktarda görüntüleme, Ultrason, MR,PET gelişmiş ve kendilerine pazar arıyorlar. Dolayısıyla hastalar tıp için artık pazar özelliği taşıyor. Okuyucular işte kitapta bunların ne halde olduğunu, nasıl bu noktaya gelindiğini bulacak. Bu noktada çıkış için bir şeylerin değişmesi gerektiğini fark edeceksiniz. Okuyucular kitapta bunu fark etse yeterli" dedi.

"Toplumun vicdanında küntleşme var "

Dr. Dizdar, "Toplumun vicdanında küntleşme olduğunu söyleyebilirim. Yani bir şeyleri göz ardı edebiliyor. Örneğin, tavukta mesela, 'ışık görmeden büyüyen 40 günlük hayvandır, aslında bebektir' dediğinizde işi anlamış olan arkadaşlar 'ızgara tavuk istiyorum' diyebiliyor. Bunu dememeyi öğrendiğimiz zaman çağ döner. Çünkü artık bu sıkışmış pozisyondur. Mallar ve canlar bu kadar ucuzlamışken birkaç kişi bir hareket başlatırsa ve sürekli tüketime sevk eden sistemi hayatlarından kısmen de olsa çıkartabilirlerse bütün ayaklar yere bir daha basacaktır. Dünyanın şekli bir daha böyle olmayacak, kitaptaki amaç bu farkındalığın sağlanmasıdır.Vicdan hayat kurtarır mı? Evet kurtarır" diye konuştu.

"2050'de 2 kişiden biri otistik hale gelirse toplum tükenir"

Toplumda şu anda ekran bağımlılığının hızla artmasıyla yarı otistik bir tablonun olduğunu aktaran Dr. Dizdar, "Otizmle ilgilenen derneklerden hastalığın artışıyla ilgili verilere baktığımız zaman hastalık yukarı doğru çıkıyor. Böyle devam ettiği sürece otizmli insan sayısı toplum içinde yükselecek. Aslında şu anda yarı otistik bir tablo olmadığını söyleyemem. O nedir? Ekran bağımlılığı. Gençlerde bol miktarda var. Devamlı hareket halindeler, yerinde duramıyorlar ama sürekli telefon ekranına bakıyor, bu da bir cins otizmdir. 2050'de 2 kişiden biri otistik hale gelirse o toplum teorik olarak tükenir, bitmiş demektir" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 11:37
  1. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Onkolog Dr. Yavuz Dizdar
  2. Önemli açıklama
  3. kitap tanıtımı
  4. Doktorlar
  5. Doktorluk
  6. Vicdan hayat kurtarır

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  • palapala9 dk önce
    toplumda sürekli güvensizliği telkin eden adamlardan fayda gelmez. Şimdi hangi meslek gurubuna baksanız aynı sorunlar yok mu? Ne yapalım hayatımı durduralım. Bu doktorları bu analar doğurmadı mı?Doktora güvenme, ustaya güvenme, esnafa güvenme, polise güvenme. babana dahi güvenme.....Neye, kime güveneceğim Bırakın bu güvensizliği telkin etmeyi. %5 10 sahtekarların yüzünden herkesi sahtekar göstermek maharet mi? Bu hastaları kim tedavi ediyor o zaman. Yunan doktorlarımı. Mesele eksiği göstermek değil. Eksikleri gidermek. Islah etmek. herkese güvenmeyi öğretmek.
  • hasanhasan13 dk önce
    Ölümü bildikleri haldehastaların maddi durumunu araştıran onkologlar var bu ülkede. hatta ünlü hastanelerde çalışıyor. HASTAYA ACIMAYANonu görünce gözleri parlayıp villarda oturanların araştırması yapılıp vergileri 5 katına çıksın. Sgk bunları sürekli denetlesin yada sağlık bakanlığı....YETER BIKTIK BU ARSIZLARDAN
  • aliali18 dk önce
    YÜREĞİNE SAĞLIK. ESKİ DOKTORLARDAN AZ KALDI. PARA ALABİLMEK İÇİN SÜREKLİ BİRBİRLERİNE HASTAYI PASLIYORLAR. ÖZEL SAĞLIK SİGORTAN VARSA İŞİ UZATIP DURUYORLAR. GERÇEK DOKTORLA DOKTORCUKLAR DEĞİŞİYOR. BUNLARIN MAAŞLARI DIŞINDA PARA KAZANDIRMAYIN. YADA ÇOK VERGİ ALINSIN
  • misafirmisafir22 dk önce
    AĞZINA SAĞLIK. KANSER TEDAVİSİGÖRÜYORUM. SOSYAL GÜVENCEM VAR. HANİ ÖZEL HASTANELERDE PARA ALINMAYACAKTI..ÖYLE BİR SOYUYORLARKİ....YEMİN EDERİMAKŞAM EVDE YEMEK BULAMIYORUM.
  • Kara MuratKara Murat28 dk önce
    Hocam sizi sağlık bakanı olarak görmek isteriz
  • İBRAHİMİBRAHİM28 dk önce
    hocam a % 80 katılıyorum ramazan bayram sabahı 08 de ilk çayımızı bitirmeden EROL OLÇAK ARŞ.HAST gitmek zorunda kaldık uykudan yeni kalkmış as.dr saçlar kabarık surat iki karış bize ilk söylediği sabahın köründe ne işiniz var diye kendince sitem ediyor,ben hasta olamasam BAYRAM YEMEĞİNİ bırakıp sizin o yüzünüzü görmeye hevesli değilim değiliz. SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDETE hayır MI? EVET HAYIRama maaş aldığın devlete millete ailelere hizmete de EVET EVET
  • HIRSIZ KİM GOLE AMCA ELİNİZ DE HIRSIZ KİM GOLE AMCA ELİNİZ DE 42 dk önce
    1970 DE 9 TIPFAKÜLTESİ YAPIP SOKAKLARI KARIŞTIRAN CHPLİ SOLCU DOKTORLAR2008DE 66 TANE TIPFAKÜLTESİ KURAN TAYYİPERDOĞANA HIRSIZ DİYEN SOLCHP 2018 75TANE TIPFAKÜLTESİ 100 EÇIKACAK DİYEN AKPARTİ HÜKÜMETİNE HIRSIZ DİYEN SOL CHP
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