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Gündem Doktordan başörtülü hemşireye alçak saldırı! AK Parti'nin düşeceğini zanneden İslam düşmanları taarruza geçti
Gündem

Doktordan başörtülü hemşireye alçak saldırı! AK Parti'nin düşeceğini zanneden İslam düşmanları taarruza geçti

Muhalefetten aldıkları cesaretle AK Parti'nin iktidarda düşeceğini hayal eden İslam düşmanları, özgüven patlamasıyla saldırıya geçti. Üstün Dökmen'in ardından yeni bir skandal yaşandı. Ankara 29 Mayıs Devlet Hastanesinde Ortopedist Doktor Sakıp Eren Olcay ameliyathanede bulunan hemşirenin başörtüsünü hedef alarak çok ağır hakaretlerde bulundu

Yeniakit Publisher
2022-08-20 00:37:00 -
Doktordan başörtülü hemşireye alçak saldırı! AK Parti'nin düşeceğini zanneden İslam düşmanları taarruza geçti

Türkiye'de 28 Şubat artığı zihniyet, ara ara kendini gösterse de yeniden hortlamaya başlayarak taarruza geçti.

Geçtiğimiz günler de Prof. Dr. ünvanlı Üstün Dökmen, Psikologlar ve Psikiyatristlerin başörtüsü ile çalışmasının doğru olmadığını söyleyerek, kadınların inançlarından dolayı taktıkları başörtünün empati yapmalarına engel olduğu gibi İslam düşmanlığını gösteren bir çıkışta bulunmuş, bu olayın kamuoyuna yansıması nedeni ile büyük tepki almıştı.

Hastanede skandal olay

Bu olayın hemen ardından Ankara'daki 29 Mayıs Devlet Hastanesinde yine skandal bir olay meydana geldi.

29 Mayıs hastanesinde çalışan ortopedi doktoru Sakıp Eren Olcay ameliyat sırasında hemen bitişikte bulunan başka bir ameliyathane de görevli hemşireye başörtüsü nedeni ile ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu.

Başörtüsüne sinkaflı küfürler savurdu

"Burada herkes kurallara uyacak, uymayan ise ... gidecek. Devlet bunların yüzünden böyle oldu, bunları her yere yerleştirdiler. O dindarsa ben dinsizim" şeklinde sözlü tacizde bulunduğu hemşireye daha sonra ise "Kamu kurumları mahvedildi, hiçbir kurum düzgün çalışmıyor. Ameliyathane kurallarında başörtülü girecekse içeri .... gitsin. .... başörtüsünün defolup gitsin." sözleri ile ağır hakaretlerde bulundu.

Bu yaşanan olay o sırada ameliyathanede bulunan diğer sağlık personelleri tarafından tutanak altına alındı.

 

Kaynak: Milli Gazete

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Yorumlar

Enver

İslam düşmanları uyumuyor...Uyanık olalım ey müslümanlar

Bozkurt

... gavurlari bunlarin ... yüzeceksin
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