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Yaşam Doktor randevusu olanlar hastaneye nasıl gidecek? Tam kapanmada hastaneye nasıl gidilir?
Yaşam

Doktor randevusu olanlar hastaneye nasıl gidecek? Tam kapanmada hastaneye nasıl gidilir?

17 gün sürecek olan tam kapanma için vatandaşlar detayları merak ediyor. Doktor randevusu bulunan vatandaşlar tam kapanma sürecinde hastaneye nasıl gideceğini sorguluyor. Peki, Doktor randevusu olanlar hastaneye nasıl gidecek? Tam kapanmada hastaneye nasıl gidilir?

Yeniakit Publisher
2021-04-28 19:57:00 -
Doktor randevusu olanlar hastaneye nasıl gidecek? Tam kapanmada hastaneye nasıl gidilir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine'den 18 günlük 'Tam Kapanma' kararı çıktı. Türkiye 29 Nisan Perşembe Günü tam kapanmaya girecek. Peki, Tam kapanmada hastane randevusu olanlar ne yapacak? Yasaktan muaf mı? Doktor randevusu olanlar yasakta sokağa çıkabilir mi?

Tam kapanmada hastaneye nasıl gidilir?

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan vatandaşlar bunu belgelemek koşulu ile yasaktan muaf olacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Genelgemizde açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari/adli yaptırımlara konu edilecek.

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