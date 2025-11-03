  • İSTANBUL
Ekonomi

Doktor maaşını geçtiler: İşte diploma gerektirmeyen yüksek maaşlı işler

Doktor maaşını geçtiler: İşte diploma gerektirmeyen yüksek maaşlı işler

Üniversite diploması artık başarıya giden tek yol değil! 2025 itibarıyla ABD verilerine göre hızla yükselen el becerisi gerektiren meslekler, yüksek kazanç potansiyelleriyle dikkat çekiyor. Bu liste ve kariyer önerileri, mavi yaka işlerin nasıl altı haneli gelirler sunabildiğini ve güçlü bir gelecek vaat ettiğini gözler önüne seriyor.

Üniversite diploması artık başarıya giden tek yol değil! 2025 itibarıyla ABD verilerine göre hızla yükselen el becerisi gerektiren meslekler, yüksek kazanç potansiyelleriyle dikkat çekiyor. Bu liste ve kariyer önerileri, mavi yaka işlerin nasıl altı haneli gelirler sunabildiğini ve güçlü bir gelecek vaat ettiğini gözler önüne seriyor.

Uzun yıllar boyunca, lise öğrencilerine finansal ve psikolojik istikrar için en güvenli yolun üniversite diploması olduğu öğretiliyordu. Ancak bu anlayış 2020'li yıllarla birlikte değişime uğradı. Artık, dört yıllık bir üniversite eğitimi almadan da yüksek gelire ulaşmak mümkün. "Mavi yaka" olarak bilinen teknik ve el becerisine dayalı meslekler, hem yüksek kazanç hem de hızlı yükseliş fırsatlarıyla dikkat çekiyor.

Mavi Yaka Meslekler Neden Ön Planda?

ABD İş Gücü İstatistikleri Ofisi verilerine göre, 2020-2030 yılları arasında yaratılacak yeni işlerin %60'ı, üniversite diploması gerektirmiyor. Bu mesleklerin birçoğu 100 bin doları aşan yıllık gelir sunuyor. Forbes dergisine göre bu trend, geleneksel ofis işlerinden saha ve teknik işlere kayışı hızlandırıyor.

2025'te En Yüksek Gelirli 10 El Becerisi Mesleği (ABD Verilerine Göre)

Asansör ve Yürüyen Merdiven Teknisyeni

En yüksek gelir: $149,250

Ortalama yıllık gelir: $106,580

Yıllık büyüme oranı: %5

Elektrik Hattı Kurulum ve Onarım Teknisyeni

En yüksek gelir: $126,610

Ortalama yıllık gelir: $92,560

Yıllık büyüme oranı: %7

Uçak Elektronik (Aviyonik) Teknisyeni

En yüksek gelir: $120,080

Ortalama yıllık gelir: $79,140

Gerekli nitelik: FAA onaylı mesleki eğitim

Demiryolu İşçisi

En yüksek gelir: $100,130

Ortalama yıllık gelir: $75,680

Yıllık büyüme oranı: %1

Kazan Operatörü / Sabit Sistem Mühendisi

En yüksek gelir: $121,200

Ortalama yıllık gelir: $75,190

Yıllık büyüme oranı: %2

Endüstriyel Makine Bakım Teknisyeni

En yüksek gelir: $85,970

Ortalama yıllık gelir: $63,510

Yıllık büyüme oranı: %13

Tesisatçı / Boru Tesisatçısı

En yüksek gelir: $105,150

Ortalama yıllık gelir: $62,970

Yıllık büyüme oranı: %4

Rüzgâr Türbini Teknisyeni

En yüksek gelir: $88,090

Ortalama yıllık gelir: $62,580

Yıllık büyüme oranı: %50

Elektrik Teknisyeni

En yüksek gelir: $106,030

Ortalama yıllık gelir: $62,350

Yıllık büyüme oranı: %9

Güneş Paneli Kurulum Teknisyeni

En yüksek gelir: $80,150

Ortalama yıllık gelir: $51,860

Yıllık büyüme oranı: %42

