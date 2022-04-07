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Ekonomi Doğuş Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Ekonomi

Doğuş Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Doğuş Üniversitesi ilanla duyurduğu akademik birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. Ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alacak.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 15:51:00 -
Doğuş Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre kadrolara başvuracak adayların hazırladıkları evraklarıyla beraber https://www.dogus.edu.tr/docs/default-source/yonergeler/yonergelerimiz/akademik-yukseltme-ve-atama-yonergesi.pdf?sfvrsn=3f20c77c_4 linkinde Ek1’de yer alan puanlama tablosunu doldurarak teslim etmeleri gerekmektedir.

Yurtdışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 21.04.2022 Perşembe günü saat 17:30’a kadar ilgili dekanlığa ulaştırılmış olması gerekmektedir.

BAŞVURU ADRESİ:

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı / Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı - Dudullu Yerleşkesi:

Dudullu OSB Mah. Natoyolu Cad. No: 265/1 34775 Ümraniye İSTANBUL Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr

Hukuk Fakültesi/ - Çengelköy Yerleşkesi: Bahçelievler Mah. Bosna Bul. No: 140 34680 Çengelköy Üsküdar İSTANBUL Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr

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