Doğuş Geçmicek şarkı sözleri: Doğuş Geçmicek şarkısı nasıl?
Sözde mega star olarak pohpohlanan Tarkan’ın Geççek şarkısı hem sosyal medyada hem de kamuoyunda çok konuşuldu, çok tartışıldı. Hatta muhalefet Tarkan’ın Geççek şarkısını dillerine pelesenk ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ak Parti üzerinden kirli algı operasyon yaptı. Sosyal medya şidi de Doğuş’un Geçmicek adlı şarkısını konuşuyor. Doğuş’un Geçmicek şarkısıyla Tarkan’a bir gönderme yapıp yapmadığı ise merak ediliyor. İşte Doğuş Geçmicek şarkı sözleri.
Tarkan'ın geçtiğimiz günlerde çıkardığı ve tartışmalara neden olan 'Geçecek' şarkısının ardından çok konuşulacak bir hamle de ünlü şarkıcı Doğuş'tan geldi. Doğuş, yeni şarkısı 'Geçmicek'i Recep Yenigün yönetmenliğinde kliplendirdi. Önceki gün Levent Yeraltı stüdyolarında gerçekleşen klip çekim ile yeni şarkısını taçlandıran Doğuş, klibinde kaptan kıyafeti giydi.
Doğuş Geçmicek şarkısının tanıtımını yaptı. Tanıtımda Geçmicek şarkının bazı sözleri şöyle:
Geçmicek geçmicek
Sinirlenme geçmicek
Açılın yoldan geliyor kaptan
Sevgisi bana hiç bitmicek