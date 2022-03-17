Doğuş Geçmicek şarkı sözleri: Doğuş Geçmicek şarkısı nasıl?

Tarkan'ın geçtiğimiz günlerde çıkardığı ve tartışmalara neden olan 'Geçecek' şarkısının ardından çok konuşulacak bir hamle de ünlü şarkıcı Doğuş'tan geldi. Doğuş, yeni şarkısı 'Geçmicek'i Recep Yenigün yönetmenliğinde kliplendirdi. Önceki gün Levent Yeraltı stüdyolarında gerçekleşen klip çekim ile yeni şarkısını taçlandıran Doğuş, klibinde kaptan kıyafeti giydi.

Doğuş Geçmicek şarkısının tanıtımını yaptı. Tanıtımda Geçmicek şarkının bazı sözleri şöyle:

Geçmicek geçmicek

Sinirlenme geçmicek

Açılın yoldan geliyor kaptan

Sevgisi bana hiç bitmicek