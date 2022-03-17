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Aktüel Doğuş Geçmicek şarkı sözleri: Doğuş Geçmicek şarkısı nasıl?
Aktüel

Doğuş Geçmicek şarkı sözleri: Doğuş Geçmicek şarkısı nasıl?

Sözde mega star olarak pohpohlanan Tarkan’ın Geççek şarkısı hem sosyal medyada hem de kamuoyunda çok konuşuldu, çok tartışıldı. Hatta muhalefet Tarkan’ın Geççek şarkısını dillerine pelesenk ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ak Parti üzerinden kirli algı operasyon yaptı. Sosyal medya şidi de Doğuş’un Geçmicek adlı şarkısını konuşuyor. Doğuş’un Geçmicek şarkısıyla Tarkan’a bir gönderme yapıp yapmadığı ise merak ediliyor. İşte Doğuş Geçmicek şarkı sözleri.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 17:49:00 - 2022-03-17 17:55:58
Doğuş Geçmicek şarkı sözleri: Doğuş Geçmicek şarkısı nasıl?

Tarkan'ın geçtiğimiz günlerde çıkardığı ve tartışmalara neden olan 'Geçecek' şarkısının ardından çok konuşulacak bir hamle de ünlü şarkıcı Doğuş'tan geldi. Doğuş, yeni şarkısı 'Geçmicek'i Recep Yenigün yönetmenliğinde kliplendirdi. Önceki gün Levent Yeraltı stüdyolarında gerçekleşen klip çekim ile yeni şarkısını taçlandıran Doğuş, klibinde kaptan kıyafeti giydi.

Doğuş Geçmicek şarkısının tanıtımını yaptı. Tanıtımda Geçmicek şarkının bazı sözleri şöyle:

Geçmicek geçmicek

Sinirlenme geçmicek

Açılın yoldan geliyor kaptan

Sevgisi bana hiç bitmicek

Tarkan Geççek şarkı sözleri! Tarkan son şarkısı Geççek nasıl?
Tarkan Geççek şarkı sözleri! Tarkan son şarkısı Geççek nasıl?

Aktüel

Tarkan Geççek şarkı sözleri! Tarkan son şarkısı Geççek nasıl?

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