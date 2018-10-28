Doğum yapan annenin beyni yenileniyor



Annelerin, doğum sonrası sıkça şikayet ettikleri unutkanlık sorunu olarak tanımlanan “bebek beyni” kavramı artık tarihe karışıyor. Doğumun annelerde hafıza kaybına yol açtığını savunan araştırmaların aksine Yale Üniversitesi ile Michigan Üniversitesi’nin ortak projesi olarak gerçekleştirilen araştırmaya göre doğum sonrası anneler yeni beceriler geliştiriyor ve daha pratik düşünebilir hale geliyorlar.

Yani annenin beyni doğum yapmakla adeta yenileniyor. Hatta bütün bedenin de bu yenilenmeyi yaşadığı, bağışıklık sisteminin her doğumla daha bir güçlendiği biliniyordu.

Doğum sonrası ilk 4 ay

Nörobilim uzmanı Pilyoung Kim, Ph.D. tarafından yürütülen araştırmada, doğum sonrası ilk dört ay, anne beyninde özellikle bağlanma, hareket, ödülü algılama, motivasyon, duygusal hafıza ve duygu oluşumundan sorumlu alanlar ile duyguların fiziksel temelini kontrol eden bölgelerde bir genişleme gözlemleniyor.



Yale-New Haven Hastanesi’nde doğum yapan, ortalama yaşı 33 olan 19 sağlıklı kadın üzerinde yapılan araştırmada, doğumdan 2 ila 4 hafta sonra elde edilen birinci MRI görüntüleri ile 3 ila 4 ay sonra alınan görüntüler karşılaştırılıyor.

Araştırmacılar, annelerin yeni planlama, hazırlama ve düzenleme becerileri geliştirmelerine yönelik olan ön, orta ve yan beyin bölgelerindeki sinir hücreli gri maddede dikkat çeken bir artış olduğunu ortaya koyuyorlar.

“İÇGÜDÜSEL” DEĞİLMİŞ

Araştırmanın bir diğer tesbiti ise, annelerin bebekleri hakkındaki olumlu düşüncelerinin beyin gelişimleri ile doğru orantılı ilerlediği.

Bebeklerinden “güzel”, “ideal”, “mükemmel” ve “özel” gibi sıfatlar kullanarak bahseden annelerin beyin bölgelerindeki gri madde artışının daha da fazla olduğu dikkat çekiyor.

Sezgilerin ötesine geçen ve beyinde net olarak gözlemlenebilen bu değişim, “içgüdüsel gelişen” annelik tanımının yerini “bilinçli biçimlenen” anneliğe bırakmasına yol açıyor.

BEYİN YENİ DURUMA ADAPTE OLUYOR

Yapılan araştırma anne-çocuk ilişkisini ve annelik oluşumunu besleyen bilgiler sunuyor. Sonuçlar, sorunlu anneliklerde bunu değiştirici ve dönüştürücü neler yapılabileceğine dair büyük bir adım niteliğinde.

Anne beyninde gözlemlenen değişimin sebebinin hem doğum sonrası ortaya çıkan hormonal değişiklikler (artan östrojen, oksitosin ve prolaktin) hem de anne-çocuk arasındaki etkileşim olduğu söylenebilir.

Bebeğinin hayatta kalmasından sorumlu olan anne, davranışlarını ve düşünce yapısını bunu kolaylaştıracak biçimde yeniden yapılandırıyor. Bir başka deyişle, beyninde yeni durumuna adapte olmasını sağlayacak değişimler meydana geliyor.

BABA DA ETKİLENİYORMUŞ

İnsan beynindeki gri maddenin yetişkinlikte ender olarak değiştiği ve arttığı düşünülürse, doğumun anne beynini besleyen ve yenileyen özel olaylardan biri olduğu söylenebilir. Bu da elbette gelişen yetenekler ve ilerleyen düşünme becerileri anlamına gelir.

Aynı şekilde, yapılan araştırma sonuçları babalar için de anlam ifade ediyor. Anne kadar babanın da yeni doğan bebek ile ilişki kurma, huyunu öğrenme, iletişime geçme ve onu koruyup kollama süreci oluyor.

Bunun babalarda da olumlu bir etkisi olduğu düşünülebilir. Önümüzdeki günlerde yapılacak yeni araştırma sonuçlarında, babaların da doğum sonrası beyinlerinin belli bölgelerinde genişleme ve yeni oluşumlar ortaya çıkarsa şaşırmayın..