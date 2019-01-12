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Doğum izni ücreti 2019 son dakika ne kadar oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin genç nüfusu için üç çocuk isteğini her defasında vurgulamakta. AK Parti, hem doğum parası hem kreş yardımı hem de doğum yapan anneye verilen doğum izni ücretiyle anneleri maddi olarak desteklemekte. Peki doğum izni ücreti son dakika ne kadar oldu 2019? İşte 2019 doğum izni ücret fiyatı.

12 Ocak 2019 Cumartesi 14:09
Doğum izni ücreti 2019 son dakika ne kadar oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin genç nüfusu için üç çocuk isteğini her defasında vurgulamakta. AK Parti, hem doğum parası hem kreş yardımı hem de doğum yapan anneye verilen doğum izni ücretiyle anneleri maddi olarak desteklemekte. Peki doğum izni ücreti son dakika ne kadar oldu 2019? İşte 2019 doğum izni ücret fiyatı.

Çalışan anneler, doğum izninde oldukları dönemin parasını iş göremezlik ödeneği adı altında devletten alıyor. Doğum öncesi ve sonrası 16 hafta izin kullanan annelere çalışmadıkları süre zarfında ücreti devlet tarafından ödenmekte. 2019 asgari ücret zammıyla birlikte doğum izni ücretlerine arttı. Buna göre en düşük doğum izni parasını bin 317 lira artırdı. En düşük izin parası 2018'de 5 bin 50 lirayken, bu yıl 6 bin 367 liraya çıktı. Yani asgari ücretli anneye, doğum iznindeyken devlet 6 bin 367 lira ödeyecek. Ayrıca devlet, annelere emzirme ödeneği ve doğum yardımı adı altında iki ödeme daha yapıyor. Bu ödemelerden, çalışsın çalışmasın tüm anneler yararlanıyor. Doğum yardımı ile anneye ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklarda 600 lira veriliyor. Yine anneye emzirme ödeneği ise geçen yıl 149 TL olarak verilmekteydi. Emzirme ödeneği 2019 yılında artış olacak.

Doğum parası ne zaman ödenir?

Doğum para yeni doğum yapmış bayanlara verilmekte ve bunun için de bazı şartlar aranmaktadır. Şartların sağlanması durumunda başvurudan sonra ödenmektedir. Bu işlem için öncelikle başvuru yaparken verilmesi gereken belgelerin hazır edilmesi gerekmektedir. Başvuru için doğum izninden önce alınan rapor, bebeğin dünyaya geldiğini gösteren rapor ve vizite belgesi istenmektedir. Bunların dışında herhangi bir belge gerekirse ilgili kurumlara yönlendirme yapılmaktadır. Bu belgeler hazırlandıktan sonra en yakın Sosyal Güvenlik Kurumuna gidilmesi ve başvurunun yapılması gerekmektedir. Bundan sonra kurum gereken incelemeleri ve işlemleri yaparak paranın anneye ulaştırılmasını sağlamaktadır. Başvuru yapıldıktan sonra bir aksilik çıkmaması durumunda para 10 ile 15 gün için Ziraat Bankası ya da PTT üzerinden annelere ulaştırılmaktadır. Son dönemde Ziraat Bankası daha fazla kullanılmaktadır. Bu para banka tarafından genellikle her ayın 8 ile 14’ü arasında verilmektedir. İsteyen kişiler hesap açtırmak suretiyle doğum parasını bu hesaba aktarabilmektedir.

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Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 14:09
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