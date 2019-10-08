Doğum gününü kutlayan Putin kendisine zam yaptı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, doğum gününde maaşını yüzde 4,3 oranında artıran kararnameyi imzaladı. Putin, doğum günü öncesinde de Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile birlikte Tayga Ormanları'nda tura çıkmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Rusya'da devlet başkanı ve başbakanlık görevleri için ödenen maaşlar yüzde 4,3 oranında artırıldı. İmzalanan kararnameyle, savunma, acil durum, içişleri bakanlarının yanı sıra, Federal Güvenlik Servisi (FSB) gibi bazı yetkililerin de maaşları aynı oranda yükseltildi. Putin, geçen yıl başkanlık görevi nedeniyle 8,6 milyon ruble (yaklaşık 132 bin dolar) kazanmıştı. 7 Ekim 1952'de doğan Putin bugün 67 yaşına girdi.

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