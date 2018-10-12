Doğum çantanızı hazırladınız mı?
Hastaneye giderken doğum çantanızda olması gerekenler anne ve bebeğin ihtiyaçlarının karşılanması açısından bir hayli önemlidir. Bundan dolayı doğum yapacağınız hastaneyle görüşüp sundukları imkanlarla ilgili bilgi aldıktan sonra doğum çantası hazırlamalısınız. Peki doğum çantasında neler olmalı? İşte detaylar...12 Ekim 2018 Cuma 18:10
Hastaneye giderken doğum çantanızda olması gerekenler anne ve bebeğin ihtiyaçlarının karşılanması açısından bir hayli önemlidir. Bundan dolayı doğum yapacağınız hastaneyle görüşüp sundukları imkanlarla ilgili bilgi aldıktan sonra doğum çantası hazırlamalısınız. Peki doğum çantasında neler olmalı? İşte detaylar...
ANNE ADAYININ DOĞUM ÇANTASINA KOYMASI GEREKENLER
ANNE İÇİN DOĞUM ÇANTASI;
2-3 adet önden düğmeli gecelik ( Minik kelebeğinizi rahat emzirebilmek için)
Sabahlık
Nüfus Cüzdanı
Diş fırçası, diş macunu, tabak, şampuan, sabun, peçete, ıslak mendil, kağıt havlu, pamuk vb.
2-3 adet önden açılabilen sütyen.
Krem (Göğüs ucu yaraları için), göğüs pedi.
Göğüs pompası, silikon meme ucu ( Göğüs ucu olmayan anne adayları için)
1 paket hijyenik kadın pedi
2-3 adet iç çamaşırı
Hastaneden çıkarken rahat giyebileceğiniz geniş kıyafetler
Çorap (ayağınızı sıcak tutabilmek için)
Rahat giyebileceğiniz topuksuz kaymayan terlik
Saçlarınız toplamak için taç, bandana, toka
2-3 adet havlu
Arzu ederseniz çarşaf ve yastık kılıfı
Bir miktar nakit para
Yakınlarınızın telefon numarası
Pamuklu kulak çöpü
Bu güzel ve özel günde bebeğinizin ilk görüntülerini çekebilmek için varsa fotoğraf makinesi ve kamera
BEBEK İÇİN DOĞUM ÇANTASI;
2 adet bady (kollu), tulum (bacaklı)
2 adet çorap
2 adet ağız mendili
Adet pijama altı
2 adet şapka, eldiven
2 adet kıyafet takımı(zıbın, eldiven, şapka, patik, pijama takımı)
Yelek ve hırka (doğum yapacağınız mevsimi göz önünde bulundurmanızda fayda var)
Battaniye, nevresim takımı
1 paket bebek bezi (yeni doğan boyu)
Ana kucağı, araba koltuğu veya portbebe
Islak mendil
Bebe şampuanı, saç fırçası
2 adet önlük
Kirli çamaşır torbası
2-3 adet yumuşak küçük havlu
Biberon( biberon ucu yeni doğan boyu olmalı)
Pişik kremi
Emzik ve emzik kabı (bebeğinizin emzik kullanmasını istemeyebilirsiniz, ancak bebeğiniz memenizi emekte zorlanıp huzursuzluk çıkardığında işinize yarayabilir.)
Pamuk (Bebeğinizin altını temizlerken pamuğu ıslatıp kullanmanızda fayda var.)
Alt açma örtüsü
Burun aspiratörü
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