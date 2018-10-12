Doğum çantanızı hazırladınız mı?

Hastaneye giderken doğum çantanızda olması gerekenler anne ve bebeğin ihtiyaçlarının karşılanması açısından bir hayli önemlidir. Bundan dolayı doğum yapacağınız hastaneyle görüşüp sundukları imkanlarla ilgili bilgi aldıktan sonra doğum çantası hazırlamalısınız. Peki doğum çantasında neler olmalı? İşte detaylar...

ANNE ADAYININ DOĞUM ÇANTASINA KOYMASI GEREKENLER

ANNE İÇİN DOĞUM ÇANTASI;

2-3 adet önden düğmeli gecelik ( Minik kelebeğinizi rahat emzirebilmek için)

Sabahlık

Nüfus Cüzdanı

Diş fırçası, diş macunu, tabak, şampuan, sabun, peçete, ıslak mendil, kağıt havlu, pamuk vb.

2-3 adet önden açılabilen sütyen.

Krem (Göğüs ucu yaraları için), göğüs pedi.

Göğüs pompası, silikon meme ucu ( Göğüs ucu olmayan anne adayları için)

1 paket hijyenik kadın pedi

2-3 adet iç çamaşırı

Hastaneden çıkarken rahat giyebileceğiniz geniş kıyafetler

Çorap (ayağınızı sıcak tutabilmek için)

Rahat giyebileceğiniz topuksuz kaymayan terlik

Saçlarınız toplamak için taç, bandana, toka

2-3 adet havlu

Arzu ederseniz çarşaf ve yastık kılıfı

Bir miktar nakit para

Yakınlarınızın telefon numarası

Pamuklu kulak çöpü

Bu güzel ve özel günde bebeğinizin ilk görüntülerini çekebilmek için varsa fotoğraf makinesi ve kamera

BEBEK İÇİN DOĞUM ÇANTASI;

2 adet bady (kollu), tulum (bacaklı)

2 adet çorap

2 adet ağız mendili

Adet pijama altı

2 adet şapka, eldiven

2 adet kıyafet takımı(zıbın, eldiven, şapka, patik, pijama takımı)

Yelek ve hırka (doğum yapacağınız mevsimi göz önünde bulundurmanızda fayda var)

Battaniye, nevresim takımı

1 paket bebek bezi (yeni doğan boyu)

Ana kucağı, araba koltuğu veya portbebe

Islak mendil

Bebe şampuanı, saç fırçası

2 adet önlük

Kirli çamaşır torbası

2-3 adet yumuşak küçük havlu

Biberon( biberon ucu yeni doğan boyu olmalı)

Pişik kremi

Emzik ve emzik kabı (bebeğinizin emzik kullanmasını istemeyebilirsiniz, ancak bebeğiniz memenizi emekte zorlanıp huzursuzluk çıkardığında işinize yarayabilir.)

Pamuk (Bebeğinizin altını temizlerken pamuğu ıslatıp kullanmanızda fayda var.)

Alt açma örtüsü

Burun aspiratörü