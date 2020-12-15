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Aktüel Doğu'da kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Aktüel

Doğu'da kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Yeniakit Publisher
2020-12-15 22:29:04 -
Doğu'da kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

VAN (AA) - Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Van'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla kentin en işlek bölgelerinden Cumhuriyet, Kazım Karabekir caddeleri ile Beşyol Meydanı boş kaldı.

Kentin farklı bölgelerinde uygulama yapan polis ekipleri tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti.

- Bitlis

Bitlis'te sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri, kısıtlamanın başlamasıyla kentin cadde ve sokaklarında denetimlerini sürdürdü.

- Hakkari

Hakkari'de kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklardaki hareketlilik sona erdi.

Sessizliğe bürünen kent merkezinde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, farklı güzergahlarda kontrol noktaları oluşturarak dışarıdaki kişilerin sokağa çıkma izinleri olup olmadığını kontrol etti.

- Muş

Muş'ta da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla en işlek cadde ve sokaklar boş kaldı.

Polis ekipleri, kentin farklı noktalarında denetim yaparak kısıtlamaya uymayan sürücü ve kişilere cezai işlem uyguladı.

Kentteki parklarda sessizlik hakim oldu.

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