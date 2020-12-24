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Aktüel Doğu ve Güneydoğu'daki çocuklar için hazırlanan "Hediye Karavanı" Bitlis'te
Aktüel

Doğu ve Güneydoğu'daki çocuklar için hazırlanan "Hediye Karavanı" Bitlis'te

Yeniakit Publisher
2020-12-24 17:54:42 -
Doğu ve Güneydoğu'daki çocuklar için hazırlanan "Hediye Karavanı" Bitlis'te

BİTLİS (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki çocuklar için hazırlanan "Hediye Karavanı" Bitlis'e ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokakta oyun oynayamayan çocukların evde keyifli vakit geçirebilmeleri için hazırlanan, içinde kutu oyunlar ve oyuncakların bulunduğu "Hediye Karavanı"nın kente gelmesi dolayısıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü önünde program düzenlendi.

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Salim İsot, gazetecilere yaptığı açıklamada, temsili olarak birkaç çocuğa hediye verdiklerini söyledi.

Pandemi nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklara oyuncak ulaştırmak amacıyla yola çıktıklarını belirten İsot, şunları kaydetti:

"Bugün Bitlis'teyiz, yarın da Ağrı'da olacağız. 10 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Geleneksel sokak oyunlarından mendil kapmaca ve seksek oyunlarını oynuyoruz. Salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklarımızın oyunları evlerinde akranlarıyla oynamasını istedik. Çocuklarımız ekranlarda değil, akranları ile oynasın diye bu projeye başladık."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun ise Bitlis'te 73 öğrenciye hediyeler vereceklerini belirtti.

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