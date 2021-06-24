Doğu Türkistanlılar: Olimpiyatların Çin'de düzenlenmesi insanlığa karşı işlenen bir suçtur

yeniakit.com.tr

Bakırköy Sinan Erden Spor Kompleksi içerisinde bulunan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi binası önünde toplanan Doğu Türkistanlılar, barış ve kardeşlik temelli olan olimpiyat hakkının soykırım yapan bir ülkeye verilmesini doğru bulmadıklarını, bunun yerine olimpiyatı hak eden farklı bir ülkeye verilmesi talebinde bulundular.

Basın açıklaması öncesinde konuşan Dünya Uygur Kurultayı Vakfı Başkanı Abdureşit Abdülhamit, Beijing olimpiyatlarının Pekin'de yapılması kararının boykot edildiğini söyledi. İlk protesto gösterisinin olimpiyatların merkezi olan İsviçre'nin Lozan kentinde başlayacağını ve 40 farklı ülkede protesto gösterilerinin olacağını belirten Abdülhamit, olimpiyat komitesi tarafından verilen kararın iptal edilmesi, farklı bir ülkede yapılması talebinde bulundu.

İnsanlık açısından bir ayıptır!

Abdülhamit, "Özellikle Çin, son zamanlara Doğu Türkistan, Tibet, İç Moğolistan ve diğer bölgelerde aşırı baskıcı politikalarını devam ettirmektedir. Doğu Türkistan'da son 6-7 yılda milyonlarca insan toplama kamplarına kapatılarak işkence, soykırım ve insanlığa karşı suç işlenmektedir. Olimpiyatların ruhu barış, sevgi, saygı, dostluk ve kardeşliktir. Bu ruha aykırı bir şekilde Pekin Olimpiyatları dünya kamuoyu vicdanını zedelemektedir ve olimpiyatlar açısından, insanlık açısından bir ayıptır” dedi.

