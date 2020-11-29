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Aktüel Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda hareketlilik başladı
Aktüel

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda hareketlilik başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-29 11:11:52 -
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de cadde ve sokaklarda hareketlilik başladı

SAKARYA (AA) - Sakarya, Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük, Kocaeli ve Bartın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ara verilmesiyle cadde ve sokaklar yeniden hareketlendi.

Sakarya'da saat 10.00 itibarıyla kısıtlamanın kalkmasının ardından cadde ve sokaklarda hakim olan sessizlik sona erdi.

Sabah saatlerinde bazı esnafın dükkanlarını açtığı görülürken belediye ekipleri temizlik yaptı.

Evlerinden çıkan vatandaşlarla kentin işlek noktalarından Atatürk Bulvarı, Çark Caddesi, Uzun Çarşı, Gar ve Demokrasi meydanlarında hareketlilik yaşandı.

- Zonguldak

Sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyulan Zonguldak'ta, yasakların kalkmasıyla kentin en işlek caddelerinden Gazipaşa ile Nizam caddelerinde vatandaşların sokağa çıktığı görüldü.

Araç trafiğinin de hareketlendiği kentte, vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ettiği gözlendi.

- Düzce

Düzce'de kısıtlamanın sona ermesinin ardından az sayıda vatandaşın dışarı çıktığı görüldü.

Kentin işlek noktalarından İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Anıtpark Meydanı ve Spor Sokak sakinliğini korudu.

Bazı iş yerleri açılırken belediye ekipleri rutin temizlik çalışmasına devam etti.

- Bolu

Kısıtlamaya büyük oranda uyan Bolulular ise yasağa ara verilmesiyle sokağa çıkmaya başladı.

Kentin en işlek yeri İzzet Baysal Caddesi'nde iş yerleri açıldı, çalışanlar temizlik yaptı.

Bazı vatandaşların ise köpekleriyle dolaşmaya çıktığı görüldü.

- Karabük, Kocaeli ve Bartın

Karabük, Kocaeli ve Bartın'da da kısıtlamanın sona ermesiyle vatandaşlar dışarı çıktı.

Cadde, sokak ve araç trafiğinin hareketlendiği kentlerde, vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uyduğu görüldü.

Kocaeli'de Yürüyüş Yolu ve Fethiye Caddesi'nde, Bartın'da da Hükümet Caddesi, Bülent Ecevit Bulvarı, Yukarı Çarşı ve Kemer Meydanı'nda daha çok hareketlilik gözlendi.

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