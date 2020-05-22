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Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Sivas ve Kayseri için kar uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-05-22 13:50:25 -
Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Sivas ve Kayseri için kar uyarısı

ANKARA (AA) - Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Sivas ve Kayseri çevrelerinin yüksek kesimlerinde yarın karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Türkiye genelinde hava parçalı yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Çankırı, Tunceli, Erzincan, Elazığ, Bitlis, Bingöl, Muş ve Diyarbakır çevrelerinde yağış tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimler ve Doğu Akdeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleriyle Sivas ve Kayseri çevrelerinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Akdeniz'de fırtına, Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar öngörülüyor.

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