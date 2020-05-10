Doğu Karadeniz'de vatandaşlar "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuyor

TRABZON (AA) - Rize, Gümüşhane, Artvin ve Bayburt'ta vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuyor.

Rize'de havanın soğuk olmasının da etkisiyle "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uyuluyor. Daha önce yaya ve araç trafiğine kısıtlama getirilen Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinde yoğunluk bulunmazken, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ise en sakin günlerinden birini yaşıyor. Araç trafiğine kapalı Osman Karavin Caddesi'nde ise iş yerlerinin kapalı olması nedeniyle sessizlik hakim.

Gümüşhane'de 15 Temmuz Zafer Meydanı, Cumhuriyet Caddesi ile Fatih Parkı'nda eskiye oranla sükunet hüküm sürüyor. Fırın, market gibi çok sayıda iş yerinin bulunduğu Atatürk Caddesi'nde ise ramazan alışverişi dolayısıyla zaman zaman hareketlilik yaşanıyor.

Bayburt'ta, salgın öncesi en işlek noktalardan Cumhuriyet Caddesi, Hükümet Meydanı, tarihi saat kulesi ve çevresi ile sokaklarda, hafta sonu olması ve "Evde kal" çağrıları sayesinde yoğunluğun olmadığı gözlemlendi.

Cadde ve sokaklardaki görevli polis ve bekçiler, vatandaşları maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyardı.

Artvin, vatandaşların "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uymasıyla sakin bir gün yaşıyor. Kentte vatandaşların zaman geçirdiği Çoruh Park, Atapark, Halitpaşa ve Milli İrade meydanları ile Kültür Sokağı sessizliğe büründü. Normal zamanda kentin en hareketli caddelerinden olan İnönü ve Cumhuriyet caddelerinde de eskiye oranla sakin bir gün geçiriyor.

Giresun'da ise cadde ve sokaklarda hafta içine oranla hareketlilik gözlendi.



