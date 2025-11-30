  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Ankara’da aranan şüphelilere şafak operasyonu: 105 gözaltı

Maduro Türkiye'ye sürgün edilmek isteniyor!

Türkiye’yi beğenmeyip Almanya’ya giden bir vatandaş hayatının şokunu böyle anlattı! Ya gerçekten her gün düşünüyorum, değdi mi?

“Yoksa iki kilise birleşiyor mu?” Papa’nın gelişi ve Erbakan Hocamızın hatırlattıkları

Afyonkarahisar’da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi, can kaybı var

Taraftar yöneticilerden büyüktür! Galatasaray, Coca‑Cola sponsorluk anlaşmasını iptal etti

Karadeniz’de tehlike çanları! Ticari gemilere saldırılar Ankara’da endişeyi artırdı!

Üç bakanlık “Kadına şiddette bildirim sistemi” oluşturacak Mevzuata şiddet ayarı

Chopin’den Cenaze Marşı mı, Mozart’tan Büyük Ayin’i mi dinletseydik

Şaka gibi belediyecilik! CHP'li İzmir'de barajlar çöl sokaklar göl
Yerel Doğu bozkırında saklı cennet! Benliahmet istasyonu sonbaharla büyüledi
Yerel

Doğu bozkırında saklı cennet! Benliahmet istasyonu sonbaharla büyüledi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Doğu bozkırında saklı cennet! Benliahmet istasyonu sonbaharla büyüledi

Kars’ın sert bozkırında yer alan Benliahmet Tren İstasyonu, sararan otlakların ortasında yükselen yeşil görüntüsüyle sonbaharda adeta göz kamaştırıyor. Bölgenin doğal dokusuyla birleşen manzara, ziyaretçilere kartpostallık bir güzellik sunuyor.

Yörede "Bozkırın Ortasındaki Vaha" olarak anılan bu tarihi nokta, her mevsim olduğu gibi bu aylarda da fotoğraf tutkunlarının ve doğa severlerin gözdesi haline geldi. Bozkırın ortasındaki vaha dron ile görüntülendi.

"20 bin çam ağacının yükselen hikayesi"

Kars'ın Selim ilçesinde bulunan Benliahmet Tren İstasyonu, yaklaşık 56 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) çalışanlarının başlattığı bir çabayla hayat buldu.

Yoğun kar yağışının demiryollarını olumsuz etkilemesini engellemek amacıyla 1969 yılında dikilen 20 bine yakın çam ağacı, zamanla burayı bölgenin en dikkat çekici yeşil alanına çevirdi. Bozkırın ortasında yükselen bu mini orman, adeta bir yaşam mücadelesinin zaferini simgeliyor.

"Tarih ve doğa iç içe"

Benliahmet, sadece doğal güzelliğiyle değil, tarihi dokusuyla da ziyaretçilerinin beğenisini kazanıyor. Çam ağaçlarının arasına gizlenmiş tarihi kule, eski istasyon binası ve taş evler, vahanın mistik atmosferini tamamlıyor. Aynı zamanda Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ve popüler Doğu Ekspresi güzergahında bulunması, buranın önemini daha da artırıyor.

Kasım ayının sonuyla birlikte çevredeki tarım arazilerinin sararması, Benliahmet'teki yeşilliğin kontrastını daha da belirginleştiriyor. İstasyonu çevreleyen çam ağaçlarının kokusu ve sonbahar güneşinin yapraklar arasından süzülüşü, bölgeye gelenleri mest ediyor.

Neymiş efendim ‘tarımda mahvolmuşuz’ Rakamlar Yalanları Çürütüyor! 7 üründe dünya lideriyiz
Neymiş efendim ‘tarımda mahvolmuşuz’ Rakamlar Yalanları Çürütüyor! 7 üründe dünya lideriyiz

Tarım

Neymiş efendim ‘tarımda mahvolmuşuz’ Rakamlar Yalanları Çürütüyor! 7 üründe dünya lideriyiz

Emine Erdoğan'dan Yüksek Düzeyli Tarım ve Orman Bakanları Paneli'ne ilişkin paylaşım
Emine Erdoğan'dan Yüksek Düzeyli Tarım ve Orman Bakanları Paneli'ne ilişkin paylaşım

Gündem

Emine Erdoğan'dan Yüksek Düzeyli Tarım ve Orman Bakanları Paneli'ne ilişkin paylaşım

Diyarbakır’da tarımda büyük adım! Çermik kale barajı suya kavuştu
Diyarbakır’da tarımda büyük adım! Çermik kale barajı suya kavuştu

Ekonomi

Diyarbakır’da tarımda büyük adım! Çermik kale barajı suya kavuştu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Papa’nın İznik Ziyareti Tartışması Peygamberimizin o hadisini gündeme getirdi! İstanbul’dan sonra Roma ve Kudüs'ün Fethi’de yakındır.
Gündem

Papa’nın İznik Ziyareti Tartışması Peygamberimizin o hadisini gündeme getirdi! İstanbul’dan sonra Roma ve Kudüs'ün Fethi’de yakındır.

Sosyal medyada paylaşılan ve hızla yayılan bir videoda, dağda koyun çobanlığı yapan bir kişi, Papa’nın Türkiye ziyaretlerini değerlendirirke..
HDP’li Adil Zozani CHP’nin maskesini düşürdü
Gündem

HDP’li Adil Zozani CHP’nin maskesini düşürdü

HDP Hakkâri Milletvekili Adil Zozani, “Terörsüz Türkiye” sürecinin devlet aklıyla yürütüldüğünü vurgulayarak CHP’nin komisyona 38 maddelik a..
Papa 14. Leo Önemli Merkezleri ziyaret etti ama… Neden Ayasofya’ya Uğramadı! Bu Tercihin Arkasında Ne Var? İşte nedeni…
Gündem

Papa 14. Leo Önemli Merkezleri ziyaret etti ama… Neden Ayasofya’ya Uğramadı! Bu Tercihin Arkasında Ne Var? İşte nedeni…

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, göreve geldikten sonraki ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirerek dikkatleri üzer..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23