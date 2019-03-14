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Doğu bölgeleri için çığ ve sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde etkili olacak kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış nedeniyle çığ düşme uyarısı yapıldı. Batı bölgelerinde önemli bir değişiklik beklenmezken, sis ve pus hadiseleri bekleniyor

14 Mart 2019 Perşembe 06:56
Doğu bölgeleri için çığ ve sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Denizli, Uşak, Muğla, Bolu, Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu’da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; öğle saatlerinden sonra Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Marmara ile iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın; Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; akşam saatlerinden sonra Antalya'nın Gazipaşa ilçesi ile Mersin kıyılarında (Mersin, Tarsus, Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Silifke, Erdemli) kuvvetli (20-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve hortum riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların öğle saatlerinden sonra Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur, Şırnak'ın doğusu (Beytüşebab ve Uludere) ile Hakkari çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve zamanla kar, yüksek kesimlerinde (2000 m ve üzeri) yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KAR ERİMELERİ VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 Km/Saat) şeklinde esecek rüzgar nedeniyle Muş çevreleri başta olmak üzere Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar erimeleri ve çığ tehlikesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 8°C, 17°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Gazipaşa ilçesinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 7°C, 11°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

SAMSUN 7°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUŞ -2°C, 2°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı

ŞANLIURFA 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 06:32
  1. Karabük
  2. Şırnak
  3. Uşak
  4. Sinop
  5. Muş
  6. Muğla
  7. Kastamonu
  8. Mersin
  9. Hakkari
  10. Denizli
  11. Bolu
  12. Aydın
  13. Antalya
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