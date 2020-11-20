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Aktüel Doğu Anadolu'daki 5 ilde karla karışık yağmur bekleniyor
Aktüel

Doğu Anadolu'daki 5 ilde karla karışık yağmur bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-11-20 09:53:12 -
Doğu Anadolu'daki 5 ilde karla karışık yağmur bekleniyor

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da karla karışık yağmur bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı bulutlu olacağı bölgede, sabah saatlerinde Erzincan ve Erzurum, öğlen saatlerinden itibaren ise Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde aralıklarla karla karışık yağmur öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman kuvvetli esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 1, Kars'ta ise 2, Ağrı ve Ardahan'da 0, Erzincan ve Tunceli'de 1, Iğdır'da 2 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 10, Erzincan ve Tunceli'de 9, Ağrı'da 7, Erzurum'da 5, Kars'ta 4, Ardahan'da ise 3 derece olması bekleniyor.

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