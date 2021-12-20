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Aktüel Doğu Anadolu'daki 4 il için uyarı
Aktüel

Doğu Anadolu'daki 4 il için uyarı

Doğu Anadolu'daki 4 il için kuvvetli rüzgar ve kar uyarısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 09:21:00 -
Doğu Anadolu'daki 4 il için uyarı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için kuvvetli rüzgar ve kar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu ve karlı olacak.

Van ve Muş'un güney ilçelerinde bugün, Bitlis ile Hakkari'de de yarın yoğun kar bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güney ve doğu yönlerinden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İl merkezleri için gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 5, Hakkari'de 2, Bitlis ve Muş'ta 1 derece olacağı öngörülüyor.

Bölgede yoğun kar beklendiğinden ani sel, su baskını, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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