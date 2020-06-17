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Aktüel

Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi genelinde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 10:17:00 -
Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı, zamanla çok bulutlu geçeceği bölge genelinde, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 10, Erzurum'da 11, Ağrı'da 12, Tunceli ve Erzincan'da 16, Iğdır'da 19 derece ölçüldü.

Gün içinden beklenen en yüksek sıcaklık ise Tunceli'de 35, Iğdır'da 32, Erzincan'da 31, Ağrı'da 29, Kars ve Erzurum'da 26, Ardahan'da 25 derece olacak.

 

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