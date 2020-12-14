  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor
Aktüel

Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-12-14 10:31:10 -
Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don olayının beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağışlı geçeceği, Erzincan ve Iğdır çevrelerinde yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur olması öngörülüyor.

Gece ve sabah saatlerinde yer yer, pus hadisesi, buzlanma ve don olayı beklenen bölgede, sıcaklık mevsim normallerinde seyrederken, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölge genelinde buzlanma ve don olayı nedeniyle başta sürücüler olmak üzere, vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 9, Kars'ta 4, Erzurum'da 0, Ağrı'da 1, Iğdır'da 2, Erzincan'da 4 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan'da 10, Iğdır'da 8, Erzurum'da 6, Ağrı'da 4, Ardahan'da 3, Kars'ta sıfır olacağı tahmin ediliyor.

Ardahan'ın Göle ilçesi ise sıfırın altında 10 dereceyle bölgede gece hava sıcaklığının en düşük ölçüldüğü yerleşim yeri oldu.

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları ise Sarıkamış'ta 21, Palandöken ve Konaklı'da 17 santimetre ölçüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransız Büyükelçi, İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Dünya

Fransız Büyükelçi, İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Fransa'nın İranlı muhalif gazeteci Ruhullah Zem'in idam edilmesini kınamasının ardından Fransa'nın Tahran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına ..
Dağlık Karabağ’da flaş gelişme! Rusya'nın karargahını bastılar
Dünya

Dağlık Karabağ’da flaş gelişme! Rusya'nın karargahını bastılar

Azerbaycan-Ermenistan savaşında ateşkes ihlali dün yapıldı. Erivan yönetimi ateşkesi bozsa da kendi içerisinde büyük bir kriz yaşıyor. Ermen..
CİMER’den polisleri tehdit eden kadına yanıt: Boşuna zahmet edip...
Gündem

CİMER’den polisleri tehdit eden kadına yanıt: Boşuna zahmet edip...

Kahramanmaraş’ta maskesiz olduğu için işlem yapılmak istenen ve polisleri CİMER’E şikayet edeceğini söyleyen kadına CİMER’den cevap geldi. ..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay